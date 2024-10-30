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Политика «Пропасть между нами не появится»: новосибирский департамент транспорта разделили на два

«Пропасть между нами не появится»: новосибирский департамент транспорта разделили на два

Теперь один департамент будет заниматься дорогами, другой — пассажирскими перевозками

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32 комментария

Окончательно разделят департамент в феврале 2025 года

Новосибирский департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса разделили на два: департамент транспорта и департамент дорожно-благоустроительного комплекса. Решение приняли депутаты Горсовета во время сессии 30 октября.

Начальник департамента транспорта Иосиф Кодалаев объяснил, что разделить департамент решили для оптимизации деятельности дорожного благоустройства и пассажирских перевозок.

— У департамента сейчас масса полномочий, как по благоустройству, так и по пассажирским перевозкам. При этом трудовые ресурсы ограничены и нет возможности качественно выполнять все мероприятия, — отметил Иосиф Кодалаев.

Разделить департамент на два планируют к концу февраля следующего года, работать в общем будут 110-115 человек, сейчас в дептрансе — 71 сотрудник.

— Работа общественного транспорта и организация пассажирских перевозок останется у департамента транспорта. Вопросы строительства и развития — у департамента дорожно-благоустроительного комплекса. Между нами пропасть не появится, связь будет, — объяснил Иосиф Кодалаев.

Планируется, что контролировать работу двух департаментов и их связь будет первый заместитель мэра. Решение о разделении депутаты приняли в двух чтениях

Депутаты также отметили, что у дептранса много обязанностей, начальники меняются одним за другими, но претензии остаются, вохможно разделение поможет решить эту проблему. Например, в марте был задержан бывший глава департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Константин Васильев. В мае задержали и исполняющую обязанности главы департамента транспорта Олесю Богомазову.

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Мэрия Новосибирска Департамент транспорта Транспорт Иосиф Кодалаев
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Комментарии
32
Smykson
28 минут
Нужны ещё: 1. Департамент маршрутов с нечётными номерами. 2. Соответственно с чётными. 3. Департамент перевозки пассажиров с левого берега на правый. 4. Департамент обратного направления. 5. Департамент простоя транспорта на ключевых остановках. Примерно то же и для "благоустройства". Можно всю родню до 7 колена "трудоустроить.
Энский
42 минуты
Главное что-то мутить, проекты ради проектов. Опять же оправдываться легко, мол, то и это не успели, потому что была реорганизация, оптимизация...надо потерпеть.
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