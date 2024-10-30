«Пропасть между нами не появится»: новосибирский департамент транспорта разделили на два

Окончательно разделят департамент в феврале 2025 года Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Новосибирский департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса разделили на два: департамент транспорта и департамент дорожно-благоустроительного комплекса. Решение приняли депутаты Горсовета во время сессии 30 октября.

Начальник департамента транспорта Иосиф Кодалаев объяснил, что разделить департамент решили для оптимизации деятельности дорожного благоустройства и пассажирских перевозок.

— У департамента сейчас масса полномочий, как по благоустройству, так и по пассажирским перевозкам. При этом трудовые ресурсы ограничены и нет возможности качественно выполнять все мероприятия, — отметил Иосиф Кодалаев.

Разделить департамент на два планируют к концу февраля следующего года, работать в общем будут 110-115 человек, сейчас в дептрансе — 71 сотрудник.

— Работа общественного транспорта и организация пассажирских перевозок останется у департамента транспорта. Вопросы строительства и развития — у департамента дорожно-благоустроительного комплекса. Между нами пропасть не появится, связь будет, — объяснил Иосиф Кодалаев.

Планируется, что контролировать работу двух департаментов и их связь будет первый заместитель мэра. Решение о разделении депутаты приняли в двух чтениях