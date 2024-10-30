«Для кого-то он — предатель, для кого-то — герой». Репортаж из поселка, где Солженицын написал «Матренин двор»

30 октября — День памяти жертв политических репрессий в России. Официально в нашей стране нет политзаключенных, а школьные «уроки памяти», приуроченные к этому дню, исключили из образовательного календаря еще в 2021 году. Кроме того, заседания Комиссии по реабилитации жертв политических репрессий не проводятся с 2019 года.
Лауреат Нобелевской премии по литературе Александр Солженицын был одним из первых, кто начал открыто освещать тему политических репрессий в России. Проведя более 8 лет в заключении по знаменитой 58-й статье (антисоветская агитация и пропаганда), он описал свой лагерный опыт и воспоминания других заключенных в своем самом знаменитом произведении «Архипелаг ГУЛАГ».
Мало кто знает, что Солженицын прожил около года в 184-х километрах от Москвы в районе станции Торфопродукт. Там он преподавал детям математику и написал всем известный по школьной программе «Матренин двор».
— Роль Солженицына в самом факте проживания и написании рассказа об этом, — поделился мнением депутат Владимирского заксобрания Виктор Шохрин.
MSK1.RU посетил небольшой поселок Мезиновский во Владимирской области и поговорил с жителями, чьи предки когда-то учились у писателя. О том, как сейчас выглядит «Матренин Двор» — читайте в нашем репортаже.
«Да кому он тут нужен?»
Станция Торфопродукт находится в Мещерском крае — исторической области средней полосы России на стыке Подмосковья, Владимирщины и Рязанщины. Солженицын жил здесь с 1956 по 1957 год: как он сам писал, в «кондовой России». До этого писатель провел три года в ссылке среди казахских степей.
Целый край идет деревень: Часлицы, Овинцы, Спудни, Шевертни, Шестимирово — все поглуше, от железной дороги подале, к озерам. Ветром успокоения потянуло на меня от этих названий. Они обещали мне кондовую Россию.
Ранним утром от Казанского вокзала отходит поезд до Черустей. Уже в начале пути меня окутывают лучи ностальгии: тут и до боли знакомые лавки, и бесконечные торговцы вкупе с зайцами, коих набралось на полвагона.
Уже после Люберец наш состав въезжает в малонаселенную местность. Это видно по названиям остановочных пунктов: Вялки, Хрипань и загадочные километры…
К слову, местные контролеры достаточно толерантно относятся к безбилетникам.
— Пожалуйста, в эту сторону все на выход, — зычно кричит женщина в форме.
После этого объявления зайцы послушно идут в сторону тамбура. Там они стоят, пока контролеры проверяют вагон. А когда поезд останавливается и билетеры уходят, люди просто возвращаются на свои места. Никаких охранников и вызовов полиции? Хотя где ее тут найдешь, среди родных болот и берез?
Добраться до Торфопродукта проблематично: прямых электричек из Москвы нет. Приходится пересаживаться на станции Черусти в короткую «шестивагонку» вместе с многочисленными жителями Гусь-Хрустального района Владимирской области. Сама дорога занимает около 3,5 часа.
Как мне в Черусти ехать, с Нечаевки поезд вылезет, глаза здоровенные свои вылупит, рельсы гудят — аж в жар меня бросает, коленки трясутся. Ей-богу правда! — сама удивлялась и пожимала плечами Матрена.
В салоне электрички «Черусти — Вековка» обстановка еще более домашняя: здесь контролеры даже здороваются за руку с пассажирами, хотя последние собираются «бегать» от них.
— Милок, а зачем покупать билет? Перебеги как и все, и нет проблем, — советует мне пожилая женщина.
Разговорились. В своем крике души пенсионерка сетует на очень низкие зарплаты во Владимирской области и радуется, что контролеры относятся с пониманием: «сами же ведь местные».
— Нас особо не гоняют. Кто не может перебегать, платят половину стоимости. Владимирщина — это совершенно другое. У вас там в Московской области льготы есть, а мы все платим. Хрустальный завод только ветровые стекла и бутылки производит. Никаких перспектив с зарплатой в 25 тысяч. Все, кто могут, уезжают отсюда, — рассказывает добродушная бабушка. — Солженицын? Да кому он тут нужен. Людям бы на кусок хлеба заработать. Я вообще в политику стараюсь не лезть.
«Солженицын? Не до этого сейчас»
Станция Торфопродукт встречает живописным небом и почти полным отсутствием людей. Немногочисленные жители сразу разбежались по своим избушкам. Остались только путейцы. На мой вопрос про покупку обратных билетов один из них прозаично ответил: «Да какая на ** касса, тут ее уже 20 лет нет».
Во времена Солженицына касса здесь была. Но купить билеты тоже было затруднительно.
У кассы с тем же меланхолическим остроумием было навсегда вырезано ножом: «Билетов нет». Точный смысл этих добавлений я оценил позже. В Торфопродукт легко было приехать. Но не уехать.
Дорога к «солженицынской» школе в поселке Мезиновский лежит через небольшую тропинку у железнодорожного полотна. Кругом болота и «русское нигде».
Незаметно подхожу к заднему двору школы. Тут — обычная сельская жизнь: гуси о чем-то мирно спорят с петухами. А за оградой виднеется бюст писателя и копия «матрениной избы».
В 2013 году на территории Мезиновской школы открыли дом-музей «Матренин двор». Как сообщало заксобрание Владимирской области, избу главной героини рассказа, Матрены Захаровой, восстановили в этом месте для «удобства туристов» (оригинальная изба находилась в соседней деревне Мильцево и сгорела в 2011 году. — Прим. ред.).
На территорию школы просто так попасть нельзя.
— Идет образовательный процесс, ждите, когда будут каникулы, — сообщила MSK1.RU по телефону руководитель школы.
Рядом с воротами стоят родители и школьные автобусы. Кто местный — того отведут за ручку, кто из окрестных деревень — повезут на «ПАЗике».
Один из пап сильно удивляется вопросам про музей Солженицына. А его земляк качает головой, говоря, что просто так попасть туда не удастся.
— Надо обо всем договариваться со школой, — осторожно рассказывает местный житель. — А так, конечно, знаем его: он у моей мамы классным руководителем был. В целом, ничего плохого про него как про учителя она не говорила: школа как школа. Как мы относимся? Надо у каждого отдельно спрашивать: для кого-то он предатель, для кого-то герой. Не до этого как-то сейчас.
Борясь за тот высокий процент успеваемости, которым славились школы нашего района, нашей области и соседних областей, — из году в год его переводили, и он ясно усвоил, что, как бы учителя ни грозились, всё равно в конце года переведут, и не надо для этого учиться.
Музей под замком
Решаю прислушаться к предусмотрительному отцу — звоню в дверь. Приходит сотрудница школы с не очень довольным видом. Но вдруг происходит чудо: видимо, сжалившись над незадачливым путешественником, женщина соглашается показать экспонаты. Но только на пять минут.
Мезиновская школа — чуть ли не самое обустроенное здание в поселке. Тут учатся около 150 учеников. Лишь один кабинет закрыт на замок — № 14. Здесь в 2003 году оборудовали небольшой литературно-краеведческий музей.
На стеллажах — личные вещи писателя и оригиналы его черновиков по физике. Мило.
Куда же без прижизненного фотопортрета на фоне традиционной среднерусской прялки.
В 1996 году Солженицын заглянул в родную школу. И даже провел открытый урок по литературе.
Приезжал писатель и в 2003 году — на открытие музея. Судя по всему, на автографы он не скупился.
Экспонат-изюминка — станция Торфопродукт и поселок Мезиновский в миниатюре. Разумеется, под охраной людей в погонах.
«Архипелаг ГУЛАГ надо исключать из школьной программы»
Попрощавшись со школой, гуляю по поселку. На улицах почти никого: редко встречаются спешащие куда-то старушки. А на столбах — объявления о работе вахтой. Это единственная возможность заработать хоть какие-то деньги во всеми забытом поселке.
Захожу в местный дом культуры. Внутри — никого, но дверь открыта. Вот это честность!
А на фотографиях — еще одна достопримечательность: Мезиновская узкоколейная железная дорога. По ней возят топливо для местного «градообразующего предприятия» — торфобрикетного завода.
Летось мы торфу натаскивали сколища! Я ли бы и теперь три машины не натаскала? Так вот ловят. Уж одну бабу нашу по судам тягают.
На выходе из темного дома культуры встречаю женщину. Она делится интересными подробностями личной встречи с автором «Матрениного двора».
— Когда последний раз приезжал [Солженицын], я в наш клуб ходила, он мне книгу подписал. Но всё равно считаю, что «Архипелаг ГУЛАГ» надо исключать из школьной программы. Неправда всё это, — очень уверенно говорит коренная жительница поселка.
Перед возвращением в Москву мне гудит тот самый паровоз, возящий торф на завод. В добрый путь!
«Архипелаг ГУЛАГ» в Москве
Приехав обратно на Казанский вокзал, я доезжаю до необычного памятника у здания ФСБ на Лубянке. Это Соловецкий камень, установленный здесь в память о жертвах политических репрессий. Раньше здесь стоял памятник Дзержинскому — основателю ВЧК и покровителю всех отечественных силовых структур.
Монолит привезли с территории лагеря особого назначения на Соловках — именно этот архипелаг в Белом море дал название самой известной книге Солженицына.
Соловецкий лагерь особого назначения (СЛОН) был одним из первых и наиболее известных исправительно-трудовых лагерей в Советском Союзе. Он был основан в 1923 году на Соловецких островах в Белом море. Лагерь использовался для содержания политических заключенных, а также других категорий заключенных, включая уголовников и «социально опасных элементов».
СЛОН стал частью системы ГУЛАГа (Главного управления лагерей), которая была создана для эксплуатации принудительного труда заключенных в различных отраслях экономики. Заключенные в Соловецком лагере занимались различными видами работ, включая лесозаготовки, строительство и сельское хозяйство.
Его, как и макет Торфопродукта, тоже охраняют люди с погонами. Иногда на постаменте появляются свежие цветы.
В 2022 году власти Москвы не согласовали проведение акции в память о жертвах политических репрессий. Мероприятие должно было состояться у Соловецкого камня.
Уже через год Путин выступал на экономическом форуме во Владивостоке. В своей речи он назвал Солженицына «истинным патриотом». Интересно, знают ли об этом жители Торфопродукта?