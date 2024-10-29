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Политика эксклюзив Новая работа Клюзова: куда уходит министр региональной политики из Новосибирской области

Новая работа Клюзова: куда уходит министр региональной политики из Новосибирской области

Новосибирский министр региональной политики назвал свое новое место работы

606
8 комментариев

Андрей Клюзов проработал в должности министра в правительстве Новосибирской области два года

Министр региональной политики Новосибирской области Андрей Клюзов подтвердил свою отставку. Как сообщил НГС чиновник, он переходит работать в администрацию президента.

— В ноябре этого года перехожу работать в администрацию президента в управление Президента РФ по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов, руководителем одного из департаментов. Буду курировать в том числе вопросы избирательных кампаний в регионах, — объяснил НГС Андрей Клюзов.

Андрей Клюзов также поблагодарил всех, с кем ему удалось поработать. В правительстве Новосибирской области министр работает с 2022 года. Андрей Клюзов координировал выборы губернатора, президентскую кампанию в регионе и реализовал проект по отмене прямых выборов мэра. Сам министр входил в комиссию по отбору кандидатов на пост нового главы Новосибирска.

Недавно в политических кругах города начали говорить о скорой отставке первого заместителя мэра Олега Клемешова из администрации города. Связано увольнение может быть со срывом ремонта мостов.

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Министр Отставка Андрей Клюзов Правительство Новосибирской области
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Комментарии
11
Smykson
5 минут
"...перехожу работать в администрацию президента в управление Президента РФ по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов, руководителем одного из департаментов. ..." - я так понимаю, это не производство, это не наука, это не здравоохранение. Понятно, почему с завидным постоянством растут лишь инфляция и расходы на аппарат...
Smykson
3 минуты
"..реализовал проект по отмене прямых выборов мэра..." - низкий поклон от всех новосибирцев.(*сарказм)
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