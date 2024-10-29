Новая работа Клюзова: куда уходит министр региональной политики из Новосибирской области

Андрей Клюзов проработал в должности министра в правительстве Новосибирской области два года Источник: Министерство региональной политики Новосибирской области











Министр региональной политики Новосибирской области Андрей Клюзов подтвердил свою отставку. Как сообщил НГС чиновник, он переходит работать в администрацию президента.

— В ноябре этого года перехожу работать в администрацию президента в управление Президента РФ по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов, руководителем одного из департаментов. Буду курировать в том числе вопросы избирательных кампаний в регионах, — объяснил НГС Андрей Клюзов.

Андрей Клюзов также поблагодарил всех, с кем ему удалось поработать. В правительстве Новосибирской области министр работает с 2022 года. Андрей Клюзов координировал выборы губернатора, президентскую кампанию в регионе и реализовал проект по отмене прямых выборов мэра. Сам министр входил в комиссию по отбору кандидатов на пост нового главы Новосибирска.