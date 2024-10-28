«Грузинская мечта» стала российской? Что происходит в стране после выборов

Российские туристы давно полюбили Грузию Источник: Иван Шестак / E1.RU











Пока правящая партия «Грузинская мечта» шумно празднует победу на парламентских выборах, проигравшая оппозиция готовится к общегрузинской акции протеста против результатов. Зовет на протесты не кто-нибудь, а президент Саломе Зурабишвили, которой правящая «Грузинская мечта» уже дважды пыталась объявить импичмент.

В общем, в Грузии очень весело. Впрочем, как всегда. Пассионарная нация привыкла к акциям протеста по самым разным поводам. Однако парламентские выборы по-настоящему раскололи страну почти напополам. Почти 55% жителей выступили за «Грузинскую мечту», которая считается пророссийской. А четыре оппозиционные коалиции (суммарно в них входят 11 политических партий) набрали 38%. Остальные партии и блоки не преодолели 5%-ный проходной барьер. Подробности — в материале наших коллег из MSK1.RU.

Оппозиционные силы, ориентированные на Запад, заявили о фальсификациях и пообещали бойкотировать новый парламент. Оппозиция стремится сохранить курс Грузии на интеграцию с НАТО и Евросоюзом. Златко Вуйович, глава Европейской сети организаций по наблюдению за выборами, охарактеризовал грузинскую кампанию как «неудачную», указав на насилие против оппозиции, запугивание избирателей и злоупотребление административным ресурсом.

Невзирая на заявления оппозиции, «Грузинская мечта» получит 91 из 150 мест в новом парламенте. Это дает возможность сформировать правительство, не вступая в коалиции с оппозицией. Однако «Грузинская мечта» не получила необходимых для конституционного большинства 113 мандатов.

Правда, оппозиция не признаёт результаты выборов легитимными и уже заявила о намерении не входить в новый парламент, что может привести к длительному политическому кризису. Не только президент Зурабишвили, но и, например, лидер коалиции «Сильная Грузия», банкир (владелец одного из крупнейших в стране частных TBC Bank) Мамука Хазарадзе обвинил правящую партию в манипуляциях и заявил, что результаты выборов были сфальсифицированы. Сам Хазадзе и его «Сильная Грузия», напомним, набрали, по официальным данным, менее 9% голосов.

Ника Гварамия, лидер партии «Ахали», охарактеризовал выборы как «конституционный переворот», организованный правительством.

Премьер-министр от «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе, невзирая на мнение оппозиции, заявил о «безупречности» выборов и выразил уверенность в том, что новый парламент будет работать независимо от бойкота.

Председатель Центральной избирательной комиссии Георгий Каландаришвили на пресс-конференции также заявил, что выборы прошли в спокойной и свободной обстановке. «Грузинская мечта» уже получила поздравления от лидеров соседних стран и многих российских чиновников.

«Грузинская мечта» пришла к власти в 2012 году, когда страной еще руководил Михаил Саакашвили. Партия, созданная богатейшим человеком Грузии Бидзиной Иванишвили (почти $ 5 млрд, по оценкам Forbes, и более $ 7,5 млрд, по оценкам Bloomberg), изначально проводила либеральную прозападную политику, однако за последние два года изменила курс.

«Грузинская мечта» отказалась присоединяться к западным санкциям против России. При этом партия выступает против восстановления прямых дипломатических отношений между Грузией и Россией. Вместе с тем за те годы, что «Грузинская мечта» является правящей партией, отношения двух стран потеплели. Восстановлено прямое авиасообщение, экспорт грузинской минералки и вина в Россию. Россияне занимают первое место в списке туристов в Грузии.

— Рост экономической зависимости Грузии от России особенно заметен в последние годы, — говорит в беседе с MSK1.RU политтехнолог Илья Марголин, основатель международного проекта «Менталит». — С марта 2022-го по июнь 2023 года россияне зарегистрировали в Грузии более 21 тысячи компаний, что почти в три раза превышало суммарное количество с момента обретения Грузией независимости. ​Этот всплеск активности поддержал экономику Грузии, обеспечив двузначный рост ВВП, который в 2022 году достиг 10%, самого высокого показателя с 2007 года.

— Однако, несмотря на явную пророссийскую ориентацию «Грузинской мечты», часть населения недовольна зависимостью Грузии от России.

— Ну возьмем туризм. Российские туристы играют значительную роль в грузинской экономике. Стабильный поток туристов поддерживает бизнес, но вызывает напряжение среди местного населения. По данным опроса Международного республиканского института, 79% грузинского населения выступают против того, чтобы россияне могли свободно покупать недвижимость и вести бизнес в Грузии.

— Что Россия получит от победы «Грузинской мечты» на выборах?

— Победа пророссийских сил может укрепить экономические связи с Россией. Уже в 2022 году экспорт из России в Грузию вырос на 30%, а импорт — на 26%. Политическое сближение с Россией может привести к еще большему росту этой зависимости. Но для самой Грузии дальнейшая пророссийская ориентация может снизить интерес западных инвесторов.