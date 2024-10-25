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Политика «Готовы рассматривать любые варианты»: Путин — про конец СВО, мирные переговоры и боях в Курске. Все заявления

«Готовы рассматривать любые варианты»: Путин — про конец СВО, мирные переговоры и боях в Курске. Все заявления

Подводим итоги пресс-конференции президента

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Путин отметил, что сотрудничество между странами-участницами БРИКС проходит успешно и плодотворно

Сегодня, 24 октября, в Казани завершился саммит БРИКС. Финальным событием стала пресс-конференция Владимира Путина, где президент сделал много заявлений о ходе СВО, мирных переговорах и отношениях РФ со странами Запада.

В этом материале мы собрали главные высказывания Путина.

О конфликте на Украине и мирных переговорах

«Все настроены на то, чтобы конфликт закончился как можно быстрее и желательно мирным средствами»

Путин отметил, что КНДР и Бразилия выступили с мирной инициативой на Генассамблее ООН в Нью-Йорке и многие страны-участницы БРИКС поддерживают эту инициативу. Россия, по словам Путина, готова к мирным переговорам: «Мы готовы рассматривать любые варианты мирных договоренностей, исходя из реалий на Земле, и не готовы ни на что другое».

Также Путин заявил, что через Турцию получал предложения о переговорах с Украиной и дал согласие, но на следующий день Зеленский отказался.

«Российская армия действует уверенно на всех направлениях. Никто этого не отрицает, движется вперед на всех участках линии боевого соприкосновения. Активно работает и на Курском направлении. Часть подразделений украинской армии, вторгшейся в Курскую область, блокирована, окружена. Это примерно около двух тысяч человек»

Путин отметил, что армия России приступила к ликвидации группировки ВСУ в Курской области, а действия ВСУ пока безуспешны. Президент заявил, что потери Украины при контрнаступлении в прошлом году составили 16 тысяч человек, за последний месяц на Курском направлении Украиной потеряно 26 тысяч солдат.

«Не действия России привели к эскалации на Украине, а госпереворот 2014 года, поддержанный прежде всего Соединенными Штатами. Было даже публично объявлено, сколько денег тогдашняя администрация США истратила на подготовку и организацию этого госпереворота».

Президент отметил, что Россию обманывали на протяжении восьми лет, заявляя о том, что ситуацию на Украине хотят решить мирно с помощью Минских соглашений.

Об отношениях с США и Западом

«Как будут строиться российско-американские отношения после выборов, это прежде всего зависит от Соединенных Штатов. Если Соединенные Штаты открыты к строительству нормальных отношений с Россией, то и мы будем делать то же самое. Не хотят — не надо. Но это выбор за будущее администрации».

Путин также опроверг информацию о том, что у него был некий разговор с Дональдом Трампом, в котором тот якобы угрожал РФ ударом по Москве. Президент отметил, что «России угрожать бессмысленно, потому что нас это только взбадривает».

«Нам на наши постоянные и настойчивые предложения наладить контакты и отношения со странами Западного мира всё время указывали на своё место. Так, вроде всё ласково, но в принципе нам всегда показывали своё место».

Так Путин высказался об отношениях РФ с Западом до начала СВО: Россию не атаковали дроны, но положение страны на мировой арене было хуже. Это, по словам президента, «привело бы к скатыванию России в разряд второстепенных государств, которые выполняют исключительно функцию сырьевых придатков». А Россия не может существовать без суверенитета, заявил Путин.

«Разве справедливо с точки зрения безопасности годами игнорировать наши постоянные обращения к партнерам, не расширяя НАТО на восток? Разве справедливо врать нам в лицо, обещая, что такого решения не будет, и нарушая взятые на себя обязательства, делать это? Разве справедливо забраться к нам подбрюшье совсем, в ту же Украину и начать там строить, не готовиться, а именно уже строить базы военные? Разве это справедливо?»

В этом контексте Путин вновь упомянул, что западные страны устроили эскалацию конфликта на Украине. Президент заявил, что никакой справедливости в действиях стран Запада нет.

О чем еще заявил Путин:

  • Россия справится со своими проблемами сама;

  • БРИКС не создает никому альтернатив, в том числе SWIFT;

  • Заявления о том, что Россия сеет хаос в западных странах — чушь, этот хаос — результат политики этих стран;

  • Отмена военного положения на Украине приведет к необходимости выборов, а на это власти не готовы;

  • Россия ничего стратегически не выиграет от эскалации на Ближнем Востоке.

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Путин БРИКС Владимир Путин Украина США
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Комментарии
37
Aнгличанка Гадит
7 минут
Я ему говорила, помалкивай, сойдешь за умного. Но нет. Понесло его разглагольствовать. А все вокруг хихикают в платочки. Он щеки свои лоснящиеся раздувает, пыжится. А глаза добрые-добрые. Хоть и маленькие.
Почётный гражданин Левосибирска
56 минут
Как же возбудились запутинские боты?)))))))))))))
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