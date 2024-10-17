Свободное кресло: регион остался без министра здравоохранения — кто может им стать

Кто бы ни стал новым министром здравоохранения, подчиняться придется предыдущему руководителю Источник: Юрий Орлов / Сеть городских порталов











Губернатор Новосибирской области 9 сентября объявил, что Константин Хальзов стал его заместителем и освободил кресло министра здравоохранения. Слухи о его повышении ходили в течение нескольких месяцев, так как в компании министра на совещаниях все чаще стали замечать новые лица — пошли разговоры о «передаче дел». Больше месяца обязанности министра исполняет Елена Аксенова. Кто еще претендует на освободившееся место — в материале НГС.

«Добавили политического веса»

Константин Хальзов занимал пост главы регионального минздрава с 2018 года. Он сменил Олега Иванинского, который сначала ушел руководить Новосибирским областным онкодиспансером, а потом стал депутатом Государственной думы.

Именно при руководстве Константина Хальзова регион прошел через эпидемию ковида. При нем была заключена концессия на строительство новых поликлиник, достроили и открыли областной перинатальный центр. На новой должности он будет курировать деятельность министерства здравоохранения, а также министерства труда и социального развития. В частности, Константин Хальзов будет следить за реализацией нацпроектов «Семья», «Продолжительная и активная жизнь», «Новые технологии сбережения здоровья».

— Хальзов хорошо себя проявил в период пандемии. Его повысили до вице-премьера, чтобы сохранить в обойме сильного управленца, добавив ему политического веса и, в то же время, относительно оградив от рисков затянувшихся концессий по поликлиникам и инфекционной больнице. Относительно — потому что претензии силовиков могут «догнать» на любой должности, если, конечно, они возникнут, — отметил Андрей Кузнецов, главный редактор и директор информационно-аналитического издания «Центр деловой жизни»

Политолог Алексей Мазур положительно оценивает деятельность экс-главы минздрава.

— Он ушел на повышение, а не на понижение. И обвинять его в провалах концессии не вполне было бы справедливо, — заметил эксперт. — Много было претензий в период пандемии, но если говорить объективно, то они не с ним связаны, а с общей ситуацией в целом.

Андрей Кузнецов уверен, что у нового министра может быть шанс разобраться с проблемными проектами с чистого листа. При этом эксперт подчеркивает: как бы чистого.

— Как бы, потому что в этом случае не выйдет свалить огрехи на предшественника и полностью обнулить ситуацию. Как показывает опыт недавней смены руководства в министерстве образования, проблемы бывших скоро становятся головной болью нынешних, — подчеркнул эксперт.

Детский хирург

Среди тех, кто может стать министром, называют Ростислава Заблоцкого Источник: Мария Тищенко / NGS.RU











Собеседники НГС называют главным кандидатом на пост нового министра здравоохранения Ростислава Заблоцкого. Это известный врач не только в медицинских кругах, но и среди обычных горожан. С 2007 года Ростислав Заблоцкий руководит Городской детской больницей скорой помощи.

О том, что именно он может возглавить минздрав, корреспонденту НГС сообщили два независимых источника, связанных со здравоохранением. Сам Ростислав Михайлович слухи о своем назначении комментирует кратко.

— Сегодня (16 октября. — Прим. ред.) я работаю в детской больнице скорой помощи. Завтра тоже планирую выходить на свое рабочее место. Трудовые отношения с исполняющей обязанности министра Аксеновой никто не расторгал, — подчеркнул он в разговоре с НГС.

Чиновница с опытом и ректор

Елена Аксенова работает в министерстве с 2017 года Источник: Мария Тищенко / NGS.RU











Еще один претендент на кресло, а точнее, претендентка — Елена Аксенова. Сейчас она исполняет обязанности министра здравоохранения региона. В прошлом она была исполнительным директором Новосибирской областной ассоциации врачей. В министерство здравоохранения пришла работать в 2017 году — и сразу стала заместителем.

Получить повышение специалист могла бы и в 2018 году, но опыта для руководства тогда было недостаточно. Несколько источников указывают, что сейчас у Елены Аксеновой есть все карты на руках. Среди главных — опыт: в статусе заместителя она прошла весь ковид, и все это время была активной в публичном пространстве.

При этом один из собеседников НГС подчеркнул, что руководству региона и новому министру, назначенному со стороны, было бы выгоднее, чтобы Елена Анатольевна продолжила работать в статусе заместителя. Так новый министр получит в команду грамотного специалиста, чтобы быстро выстроить работу и войти в курс дел.

— Минздрав — это достаточно отлаженная структура и уход кого-то из начальников мгновенно на работе не скажется. Нужно понимать, что минздрав остается в подчинении Хальзова, так что не жду каких-то существенных изменений, — отметил Алексей Мазур. — Вполне вероятно, что назначат Аксенову, потому что у нас часто исполняющие обязанности становятся министрами. Но также вполне возможно, что появится другая кандидатура.

Он подчеркнул, что система здравоохранения достаточно закрыта и информация почти не утекает из нее.

Собеседники НГС сообщают, что достаточный управленческий опыт есть и у ректора НГМУ Игоря Маринкина. Его кандидатуру рассматривали еще в 2018 году, но назначение министром сейчас хоть и маловероятно, но по данным источников, тоже возможно.

Корреспондент НГС отправила запрос в правительство Новосибирской области и региональное Министерство здравоохранения.