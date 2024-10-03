Страны СНГ готовят программу противодействия терроризму

На нем обсудят, как усовершенствовать взаимодействие спецслужб против терроризма и религиозного экстремизма. Речь пойдет и о сотрудничестве в поиске членов международных террористических организаций. Также подведут итоги работы по исследованию проблем противодействия терроризму и составят планы на следующий год.



— Участники рассмотрят проект Программы сотрудничества государств — участников СНГ в борьбе с терроризмом и экстремизмом на 2026–2028 годы, — добавили в Совете.