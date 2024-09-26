Путин заявил о поправках в ядерную доктрину: что это за документ и как он изменится

Действующие «Основы государственной политики в области ядерного сдерживания» были утверждены в 2020 году Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU











Вечером 25 сентября Владимир Путин анонсировал изменения в ядерной доктрине России. Позже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал это сигналом, «который предупреждает страны о последствиях в случае их участия в случае нападения на Россию различными средствами». Разбираемся, что это значит и что изменится.

Что такое ядерная доктрина

Ядерной доктриной называют основной документ, на который страна опирается в вопросах применения ядерного оружия и сдерживания угрозы. На международном уровне есть отдельные документы, утверждающие общие правила, например, Договор о нераспространении ядерного оружия, который вступил в силу еще полвека назад, и другие. Страны, подписавшие международные соглашения, учитывают их в своих военных доктринах, которые принимают самостоятельно.

В России отдельного документа на этот счет долго не было, впервые «Основы государственной политики в области ядерного сдерживания» были приняты в 2000 году, писал Коммерсантъ, но тогда их засекретили.

Ядерное сдерживание — это согласованная система действий ядерных сил, направленная на недопущение агрессии, либо <…> на предотвращение эскалации военного конфликта или войны. По сути, оно заключается в напоминании потенциальным противникам, что на их агрессию при определенных условиях могут ответить ядерным ударом. Это должно удерживать потенциальных противников от агрессии.

В то же время появилась публичная Военная доктрина РФ, в которой тоже уточнялись принципы использования ядерного оружия. Документ указывал, что оно может быть применено в ответ на использование против нее или союзников оружия массового уничтожения, а также «в ответ на крупномасштабную агрессию с применением обычного оружия в критических для национальной безопасности ситуациях». В 2010 году была утверждена новая Военная доктрина, которая позволяла применять ядерное оружие в ответ на «агрессию против РФ с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства». В 2014 году документ снова обновили, но в том, что касается ядерного вооружения, не правили.

В июне 2020 года Владимир Путин подписал указ «Об основах государственной политики в области ядерного сдерживания». Документ уже не был секретным — в тот же день его опубликовали на сайте Кремля. В нем говорится, что эти основы «отражают официальные взгляды на сущность ядерного сдерживания, определяют военные опасности и угрозы, для нейтрализации которых осуществляется ядерное сдерживание, принципы ядерного сдерживания, а также условия перехода Российской Федерации к применению ядерного оружия.».

Основы государственной политики в области ядерного сдерживания, утвержденные в 2020 году, определяют четыре ситуации, в которых Россия может применить ядерное оружие:

поступление достоверной информации о старте баллистических ракет, атакующих территорию России или ее союзников;

применение противником оружия массового поражения по территориям России или ее союзников;

воздействие противника на критически важные государственные или военные объекты, вывод из строя которых приведет к срыву ответных действий ядерных сил;

агрессия против России с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства.

Что меняют в правилах применения ядерного оружия

На совещании Совбеза Владимир Путин сообщил, что специалисты Министерства обороны, Министерства иностранных дел и аппарата Совета Безопасности провели анализ и оценили необходимость корректировки подходов к возможному использованию ядерных сил. В итоге был сформирован новый проект ядерной доктрины.

По словам президента, в предложенном проекте расширена категория государств и военных союзов, в отношении которых проводится ядерное сдерживание и дополнен перечень военных угроз, для нейтрализации которых выполняются мероприятия ядерного сдерживания.

— На что еще особо хотел бы обратить ваше внимание. В обновленной редакции документа агрессию против России со стороны любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерного государства предлагается рассматривать как их совместное нападение на Российскую Федерацию, — сказал Владимир Путин на заседании.

В текущей редакции этого уточнения нет, однако из документа следует, что ядерное сдерживание Россия осуществляет не только в отношении ядерных держав, но и потенциальных противников, обладающих другими видами оружия массового поражения либо значительным боевым потенциалом сил общего назначения. Как пишет издание Коммерсантъ, право применить ядерное оружие против неядерной страны, если та нападет на нее при содействии какой-либо ядерной державы, Россия оставила за собой еще в 1995 году, подписав приложение к резолюции Совета Безопасности ООН 984.

Еще одно изменение, которое анонсировал президент — поправки в список ситуаций, когда Россия может перейти к применению ядерного оружия.

— Будем рассматривать такую возможность уже при получении достоверной информации о массированном старте средств воздушно-космического нападения и пересечении ими нашей государственной границы, — сказал он. — Имею в виду самолеты стратегической и тактической авиации, крылатые ракеты, беспилотники, гиперзвуковые и другие летательные аппараты.

По словам президента, Россия также оставит за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии против Белоруссии как участника Союзного Государства.