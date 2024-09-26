«К концу года обнулимся»: Богомолова утвердили в Заксобрании на пост министра строительства — он обещал помочь дольщикам

Сегодня, 26 сентября, депутаты Заксобрания утвердили новую кандидатуру на пост министра строительства Новосибирской области. Им, после официального назначения губернатором, станет Дмитрий Богомолов. Депутаты проголосовали единогласно.
Раньше источники НГС сообщали о кандидатуре Дмитрия Богомолова. Он был заместителем главы регионального министерства.
Сегодня министра представили депутатам. Он рассказал, что много работал с обманутыми дольщиками.
— Меня многие депутаты знают, мы часто работали вместе. Особенно, это касается обманутых дольщиков. У нас осталось только три дома с дольщиками. И мы, я думаю, к концу года обнулимся, — сказал Дмитрий Богомолов.
Депутаты озвучили свои пожелания министру. Ирина Диденко рассказала про разрушившийся дом культуры. Андрей Парфенов — про жилье для сирот.
Дмитрию Богомолову 42 года. В 2005 году он окончил юрфак Сибирской академии государственной службы (РАНХиГС). По информации сайта академии, после получения диплома Богомолов занимался преподавательской деятельностью и вёл юридическую практику. Спустя 12 лет, сообщал РБК, он возглавил ЖСК «Успех» и сумел «помочь получить квартиры двум десяткам обманутых участников долевого строительства». В 2021 году возглавил региональный Фонд защиты прав дольщиков.
В декабре 2022 году Дмитрия Богомолова назначили заместителем министра строительства Новосибирской области. В министерстве он курировал вопросы обманутых дольщиков, а также тему восстановления территории ЛНР и ДНР.
Министр строительства Новосибирской области Алексей Колмаков ушёл со своего поста в августе 2024 года. Причины увольнения чиновник не озвучил. Спустя месяц в министерстве грянул скандал с арестом начальника контрактной службы министерства Ольги Колмаковой. Женщину обвинили в получении взятки за лоббирование интересов коммерческой компании.