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Назначили новую начальницу в мэрию Новосибирска

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Политика Новое назначение в мэрии: найдена еще одна начальница департамента

Новое назначение в мэрии: найдена еще одна начальница департамента

Ольга Потапова работала заместителем министра Новосибирской области

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9 комментариев

Чиновница родилась в Иркутской области, позже переехала в Новосибирск

Новую начальницу по социальной политике назначили в новосибирскую мэрию. Главой департамента стала Ольга Потапова, ранее она была заместителем министра труда и социального развития области.

Распоряжение о назначении подписал сегодня мэр Новосибирска Максим Кудрявцев. Ольга Потапова родилась в Иркутской области. Окончила Иркутский государственный педагогический институт, прошла профессиональную переподготовку в Сибирской академии государственной службы.

Чиновница работала в государственных и муниципальных органах власти. В 2011–2017 годах — в министерстве социального развития Новосибирской области. С 2017 года — заместитель министра труда и социального развития Новосибирской области.

Ранее пост главы департамента по соцполитике занимала Ольга Незамаева, из мэрии она ушла 9 августа.

Глава департамента социальной политики мэрии Новосибирска Ольга Незамаева, которая покинул свой пост, 9 августа, проработав 10 лет. Стильная чиновница обожает шляпки от бренда Dior, в ее гардеробе красуется и сумочка за 100 тысяч рублей.

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Новую начальницу по социальной политике назначили в новосибирскую мэрию. Главой департамента стала Ольга Потапова, которая была заместителем министра труда и социального развития региона. Распоряжение о назначении подписал сегодня мэр Новосибирска Максим Кудрявцев. До назначения в мэрию Ольга Потапова работала в государственных и муниципальных органах власти. В 2011–2017 годах — в министерстве социального развития Новосибирской области. С 2017 года — заместитель министра труда и социального развития Новосибирской области.

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Мэрия Новосибирска Департамент
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Комментарии
12
Коляныч 2.0
13 сентября 2024, 09:50
"В целом, в Полтаве всё тоже пошло по нашему украинскому плану. Правда, запасному и с нюансами". Владимир Зеленский жёстко парировал критику желторотых профанов.
Гость
13 сентября 2024, 09:45
сообщзите сразу сколько у нового мэра любовниц ну чтобы знать сколько он еще пристроит
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