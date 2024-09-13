Новое назначение в мэрии: найдена еще одна начальница департамента

Чиновница родилась в Иркутской области, позже переехала в Новосибирск Источник: Татьяна Фатеева / NGS.RU











Новую начальницу по социальной политике назначили в новосибирскую мэрию. Главой департамента стала Ольга Потапова, ранее она была заместителем министра труда и социального развития области.

Распоряжение о назначении подписал сегодня мэр Новосибирска Максим Кудрявцев. Ольга Потапова родилась в Иркутской области. Окончила Иркутский государственный педагогический институт, прошла профессиональную переподготовку в Сибирской академии государственной службы.

Чиновница работала в государственных и муниципальных органах власти. В 2011–2017 годах — в министерстве социального развития Новосибирской области. С 2017 года — заместитель министра труда и социального развития Новосибирской области.

Ранее пост главы департамента по соцполитике занимала Ольга Незамаева, из мэрии она ушла 9 августа.

Глава департамента социальной политики мэрии Новосибирска Ольга Незамаева, которая покинул свой пост, 9 августа, проработав 10 лет. Стильная чиновница обожает шляпки от бренда Dior, в ее гардеробе красуется и сумочка за 100 тысяч рублей.