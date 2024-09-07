Глава Центризбиркома рассказала, как проходит голосование на выборах в регионах России

Голосование на выборах в России проходит в штатном режиме, сообщила глава Центризбиркома Элла Памфилова.



— Всё идёт в штатном режиме, слава богу, — отметила Памфилова во время брифинга 7 сентября.



Напомним, в этом году выборы разного уровня в России проходят с 6 по 8 сентября: в большинстве регионов решено было отвести для голосования два или три дня. В 62 из 83 субъектов РФ избирательные участки уже работают, еще в 19 регионах избиратели смогут прийти и проголосовать в это воскресенье, 8 сентября.