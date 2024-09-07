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Политика Глава Центризбиркома рассказала, как проходит голосование на выборах в регионах России

Глава Центризбиркома рассказала, как проходит голосование на выборах в регионах России

В этом году у большинства избирателей есть два или три дня, чтобы поучаствовать

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2 комментария

Выборы уже начались, голосование проходит в штатном режиме

Голосование на выборах в России проходит в штатном режиме, сообщила глава Центризбиркома Элла Памфилова.

— Всё идёт в штатном режиме, слава богу, отметила Памфилова во время брифинга 7 сентября.

Напомним, в этом году выборы разного уровня в России проходят с 6 по 8 сентября: в большинстве регионов решено было отвести для голосования два или три дня. В 62 из 83 субъектов РФ избирательные участки уже работают, еще в 19 регионах избиратели смогут прийти и проголосовать в это воскресенье, 8 сентября.

В 21 субъекте страны пройдут выборы губернаторов, также россияне проголосуют за депутатов Государственной думы, региональных и муниципальных парламентариев.

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Комментарии
2
Гость
7 сентября 2024, 16:21
Кто-то голосовать ходит???
Гость
7 сентября 2024, 16:30
Мы подавляющее любим вв и больше 90% за него
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