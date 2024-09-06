Песков ответил на вопрос о новой мобилизации в РФ: новости 5 сентября

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 5 сентября.
Дмитрий Песков ответил, будет ли мобилизация
Российские власти не планируют объявлять в стране новую мобилизацию. Об этом заявил ТАСС на ВЭФ пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
— Обсуждений таких не ведется, — сказал он.
При этом, отметил Песков, растет число желающих заключить контракт с Минобороны для участия в СВО.
— Поток желающих заключить контракт, их количество большое. Действительно, всё больше и больше людей идут на то, чтобы заключать контракты, — сказал Песков.
Он добавил, что в стране принимаются экономические меры, способствующие активизации этого процесса.
Два экс-сотрудника Минобороны РФ арестованы по подозрению в получении крупной взятки
В Москве расследуется дело двух бывших сотрудников Управления перспективных межвидовых исследований и специальных проектов Минобороны РФ Андрея Чекмазова и Дмитрия Фомина. Подозреваемым в получении взятки в особо крупном размере избрали меру пресечения, сообщается в Telegram-канале военных следственных органов СК РФ.
Полковник запаса Чекмазов работал начальником отдела исследований в области разработки оружия, его взяли под стражу. Заместителя Чекмазова, Дмитрия Фомина, отправили под домашний арест.
Известно, что в 2016 и 2022 годах между управлением, в котором работали Чекмазов и Фомин, и АО «Оборонтест» было заключено два госконтракта на 1,5 миллиарда рублей. По ним требовалось выполнение работ для Минобороны РФ. По версии следствия, с июня 2023 года по 3 сентября 2024 года полковники получили взятку в размере более семи миллионов рублей от замдиректора «Оборонтеста» Александра Сухарева. За эти деньги Чекмазов и Фомин пообещали беспрепятственно принимать этапы работ по госконтракту, не находить в работе нарушений и помогать по службе. Теперь мужчинам грозит до 15 лет колонии.
Атака на Новороссийск
Ночью Новороссийск атаковали безэкипажные катера. Об этом сообщил глава города Андрей Кравченко.
Жителям первой береговой линии рекомендовали не выходить на улицу, не подходить к окнам и укрыться в помещении без окон со сплошными стенами. В районе набережной ограничили движение транспорта, закрыли пляжи, запретили гулять.
Житель Шебекино погиб в результате обстрела ВСУ
ВСУ обстреляли Шебекино, снаряды попали в частные дома. Один из местных жителей получил серьезные травмы, он скончался на месте. О произошедшем сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
В двух частных домах от прямых попаданий снарядов случился пожар.
В небе над Белоруссией заметили чужие беспилотники
Ночью 5 сентября в воздушном пространстве Белоруссии зафиксировали нарушение государственной границы. Предположительно, это были беспилотники. О произошедшем сообщили в Минобороны республики.
— Своевременными действиями дежурных сил по противовоздушной обороне все цели-нарушители были уничтожены, — заявил начальник Главного штаба Сергей Фролов.
После этого в белорусском Гомеле случился пожар. По данным МЧС республики, горело кирпичное здание склада. Огонь повредил пять квадратных метров кровли. Люди не пострадали.
Ярославский депутат на машине TANK протаранила автобус. Пострадали десять человек
Утром 5 сентября в Рыбинске Ярославской области столкнулись иномарка «Танк» и ПАЗ. Всё случилось на пересечении улицы Луначарского и Карякинской — в самом центре города.
В белой иномарке «Танк» находилась депутат Ярославской областной думы, владелица крупного фермерского хозяйства Марина Степанова.
Как сообщили порталу 76.RU в региональном Минздраве, пострадали десять человек, среди них — один ребенок. Госпитализация потребовалась семи пострадавшим.
— По предварительной информации, женщина-водитель, управляя автомобилем TANK, при выезде со второстепенной дороги не уступила дорогу автобусу ПАЗ, двигающемуся по главной дороге, под управлением мужчины, — передали в Госавтоинспекции.
Все новости по данной теме журналисты 76.RU собирают в отдельном сюжете.
В Карелии люди массово отравились шаурмой
Более 80 человек обратились за медпомощью после употребления шавермы в городе Сегежа в Карелии. Часть из них доставлены в инфекционное отделение. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Михаил Охлопков.
— В период с 1 по 4 сентября в Сегежскую ЦРБ за медицинской помощью обратились 87 граждан, почувствовавших недомогание после употребления шавермы, — написал он в своем Telegram-канале.
В настоящее время в инфекционном отделении получают лечение 26 человек, 16 из них — дети, остальные проходят амбулаторное лечение. У первых трех заболевших выявлен сальмонеллез. Состояние части пациентов медики оценивают как средней тяжести.
Возбудили уголовное дело. Лабораторные исследования продолжаются. Ведется эпидрасследование.
Единственный правнук Федора Достоевского скончался в Петербурге
В Петербурге на 80-м году ушел из жизни Дмитрий Андреевич Достоевский, единственный правнук знаменитого писателя Федора Достоевского. Как сообщают его родственники на странице в соцсети, мужчина умер во сне.
Родные выразили благодарность всем, кто поддержал их семью в этот трудный момент, и попросили помолиться о спокойствии его души.
— Дмитрий Андреевич отошел мирно, во сне, дома. Мы все были вместе, вспоминали смешное и грустное, поминали дедушку добрым словом, — отметили они.
Дмитрий Достоевский родился в 1945 году и большую часть своей жизни посвятил работе водителем трамвая. Его маршрут под номером 34 проходил через исторические места, связанные с наследием великого писателя.
Литва установила препятствия на границе с РФ
Литва установила заграждения, называемые «зубы дракона», у моста в городе Панемуне, соединяющего страну с Россией. Об этом сообщило Министерство обороны балтийской страны.
В оборонном ведомстве пояснили, что данная мера является «средством предосторожности» и послужит обеспечению более эффективной обороны. Помимо вышеперечисленных мер предполагается установить резервные препятствия — предмостные укрепления в виде металлических балок.