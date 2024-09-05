Как будет развиваться Дальний Восток и вся страна в ближайшие 5 лет — заявления Путина на ВЭФ онлайн

Главное заседание деловой программы Восточного экономического форума — пленарное заседание с участием президента России Владимира Путина по плану должно начаться в 15:00. Сессия будет длиться два часа, мы рассказываем в онлайн-трансляции, о чём говорит глава государства, какие вопросы ему задают и что он отвечает.
Восточный экономический форум, ВЭФ — одна из крупнейших российских международных конференций, которая проходит с 2015 года во Владивостоке. Цель — стимулирование иностранных инвестиций на Дальний Восток России и развитие экономического сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Перед лицом сложной, изменчивой внешней обстановки Россия и Китай, объединяя усилия, преодолеют трудности. Мы решительно следуем собственному пути, усердно решаем свои задачи, чтобы принести ощутимую выгоду народам наших стран и внести вклад в восстановление и рост мировой экономики.
Что говорит Хань Чжен
— Мы готовы укреплять сотрудничество и хотел бы предложить придерживаться принципов открытости.
К микрофону вышел заместитель председателя Китайской Народной Республики Хань Чжэн.
Он сразу поблагодарил Россию за крепкое сотрудничество и отметил, что оборот сотрудничества растет ежегодно.
Путин — о долларизации
«Мы не проводим политики долларизации, мы не отказывались от расчета в долларах, это нам отказали. Мы были вынуждены искать другие возможности. Но это не главное. Главное — валюта любой страны отражает экономическую мощь державы, и чем больше экономика, чем богаче она на партнеров, тем более востребована валюта той или иной страны в расчетах».
Путин — о дедолларизации
Путин, отвечая на вопрос о дедолларизации, заявил, что Россия не отказывалась от расчетов в долларах, а отказали ей.
США удачно воспользовались результатами Второй мировой войны, выстраивая свою экономику. Вероятно, они рассчитывали на то, что в нашей стране «всё рухнет» и поэтому отказали в долларовом обслуживании.
Американская экономика мощная, хорошая, но объем экономики в Китае — больше, а разрыв между двумя экономиками постоянно увеличивается. Использование валюты — тенденция, которая зависит от экономической, а не только политической конъюнктуры.
Премьер-министр Малайзии закончил свое выступление. Теперь на вопросы модератора вновь отвечает президент Путин.
Внедрение исламского банкинга в России может поспособствовать реализации совместных проектов и привлечению значительных инвестиций из стран с большим количеством исламского населения.
Еще тезисы российского президента с пленарного совещания ВЭФ:
память Курильской десантной операции 1945 года увековечат;
связи Дальнего Востока и всей страны с заинтересованными зарубежными партнерами будут расширять;
создание пассажирской версии самолета «Байкал» и запуск его серийного производства ускорят. Это произойдет в ближайшее время;
повышенные выплаты по программам «Земский доктор» и «Земский учитель» на Дальнем Востоке сохранят;
нужно улучшать условия, создавать интересные рабочие места и делать жизнь в дальневосточном регионе комфортной. Люди должны видеть перспективы жизни и работы здесь, и нужно сделать так, чтобы семьи понимали, что это надолго и горизонт планирования большой.
Ибрагим со сцены признается в любви к русской литературе и писателям, чьи произведения оказали влияние на его картину мира. А также к «мягкой силе» России.
— Россия — это не только стратегия и экономическая реальность. Превосходство России обусловлено не военной мощью или экономическим влиянием. Прежде всего это красота художественного выражения и неуклонное стремление к знаниям. Благодаря своей «мягкой силе» она занимает уникальное место в мире, — отметил премьер-министр Малайзии.
Глобальная экономика фрагментируется, технологии ограничивается — всё это вызывает опасения, — Анвар Ибрагим.
Страны глобального юга играют огромную роль в будущем экономики.