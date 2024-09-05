Как будет развиваться Дальний Восток и вся страна в ближайшие 5 лет — заявления Путина на ВЭФ онлайн

«Мы не проводим политики долларизации, мы не отказывались от расчета в долларах, это нам отказали. Мы были вынуждены искать другие возможности. Но это не главное. Главное — валюта любой страны отражает экономическую мощь державы, и чем больше экономика, чем богаче она на партнеров, тем более востребована валюта той или иной страны в расчетах».