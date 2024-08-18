Владимир Путин назначил Анну Цивилеву статс-секретарем — заместителем министра обороны. Что это значит?

Президент Владимир Путин 17 августа назначил Анну Цивилеву статс-секретарем — заместителем министра обороны. Соответствующий указ опубликован на сайте официального опубликования правовых актов. С июня Цивилева занимала должность заместителя министра обороны и должна была отвечать за социальное и жилищное обеспечение военнослужащих.
Ранее, до 17 июня, статс-секретарем — заместителем министра обороны был Николай Панков, который работал в министерстве с 2001 года, а в советское время служил в КГБ. В июне его освободили от должности статс-секретаря, как и заместителей министра Руслана Цаликова, Татьяну Шевцову и Павла Попова.
Позиция статс-секретаря — заместителя министра является факультативной, то есть некоторые ведомства имеют право ее вводить, но она не входит в число основных. Путин установил эту возможность отдельным указом еще в 2005 году. В дополнение к заместителям министра имеют право нанимать статс-секретаря — заместителя министра МВД, МЧС, МИД, Минюст, СВР, ФСБ, ФСО и Минобороны. Это должен позволять бюджет, предусмотренный на содержание аппарата.
Согласно постановлению правительства о статусе статс-секретарей — заместителей министра, основные их обязанности заключаются в подготовке предложений министерства по изменениям законодательства. Кроме этого, они содействуют выработке позиции президента и правительства по новым законопроектам. При необходимости статс-секретарь может представлять позицию президента или правительства на заседаниях Федерального Собрания. Может заменять руководителя или другого его заместителя на парламентских заседаниях.
Согласно указу президента, о котором стало известно 17 июня, министр обороны получил право иметь 12 заместителей. На сегодня список заместителей, указанный на сайте Минобороны, содержит 10 имен.
Анне Цивилевой 52 года. Согласно официальной биографии, она окончила Ивановскую государственную медицинскую академию и Российский университет дружбы народов. Работала врачом-психиатром, занималась поставками медицинского оборудования, возглавляла совет директоров угольной компании «Колмар Груп». С 2023 года возглавляла фонд «Защитники Отечества». Цивилева — жена экс-губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева, который в этом году занял должность министра энергетики.