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Политика Депутат Игорь Атякшев ушёл из горсовета Новосибирска в правительство региона — какую должность он получил

Депутат Игорь Атякшев ушёл из горсовета Новосибирска в правительство региона — какую должность он получил

Политик сложил мандат 12 августа

3 861
81 комментарий
Депутат стал заместителем министра

Депутат горсовета Новосибирска Игорь Атякшев сложил мандат. Об этом НГС сообщил сам политик, не уточнив, на какую должность он переходит.

В правительстве НГС уточнили, что бывший депутат с 12 августа назначен заместителем министра региональной политики Новосибирской области.

Игорь Атякшев был председателем постоянной комиссии по местному самоуправлению. В феврале в этой должности он вошёл в комиссию по отбору кандидатов на пост мэра Новосибирска.

34-летний Игорь Атякшев с 2015 года состоит в партии «Единая Россия», был членом постоянной комиссии по социальной политике и образованию в Совете депутатов Новосибирска.

Ранее НГС вспоминал, чем известны депутаты, исключили из горсовета Новосибирска.

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Комментарии
81
281411753
16 августа 2024, 11:33
Типичный приспособленец. Раньше в СССР таких называли комсомольская морда и презирали.
Алле гараж
16 августа 2024, 11:18
А политик то где? Это же ребенок из песочницы.
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