Депутат Игорь Атякшев ушёл из горсовета Новосибирска в правительство региона — какую должность он получил

Депутат горсовета Новосибирска Игорь Атякшев сложил мандат. Об этом НГС сообщил сам политик, не уточнив, на какую должность он переходит.
В правительстве НГС уточнили, что бывший депутат с 12 августа назначен заместителем министра региональной политики Новосибирской области.
Игорь Атякшев был председателем постоянной комиссии по местному самоуправлению. В феврале в этой должности он вошёл в комиссию по отбору кандидатов на пост мэра Новосибирска.
34-летний Игорь Атякшев с 2015 года состоит в партии «Единая Россия», был членом постоянной комиссии по социальной политике и образованию в Совете депутатов Новосибирска.
Ранее НГС вспоминал, чем известны депутаты, исключили из горсовета Новосибирска.
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