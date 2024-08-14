Путин назначил новых судей в Новосибирской области — кто они

Президент России Владимир Путин назначил новых судей в Новосибирской области. В указе от 13 августа значится 7 фамилий.
Cудьями Новосибирского областного суда назначены Наталья Топчилова, Екатерина Белова и Иван Коголовский.
Александр Волченский назначен судьей Арбитражного суда Новосибирской области, а Анастасия Колотова заняла пост в Первомайском районном суде.
Судьями Татарского районного суда Новосибирской области назначены Яна Кобзева и Ирина Люсева.
Ранее Владимир Путин присвоил звание генерал-майора начальнику транспортной полиции Сибири.
Самые важные новости Новосибирска и региона — в Тelegram-канале NGS.RU. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе событий.