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Президент назначил новых судей в НСО

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Политика Путин назначил новых судей в Новосибирской области — кто они

Путин назначил новых судей в Новосибирской области — кто они

В указе — 7 фамилий

1 903
14 комментариев
Президент подписал указ 13 августа

Президент России Владимир Путин назначил новых судей в Новосибирской области. В указе от 13 августа значится 7 фамилий.

Cудьями Новосибирского областного суда назначены Наталья Топчилова, Екатерина Белова и Иван Коголовский.

Александр Волченский назначен судьей Арбитражного суда Новосибирской области, а Анастасия Колотова заняла пост в Первомайском районном суде.

Судьями Татарского районного суда Новосибирской области назначены Яна Кобзева и Ирина Люсева.

Ранее Владимир Путин присвоил звание генерал-майора начальнику транспортной полиции Сибири.

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Комментарии
14
Гость
14 августа 2024, 12:27
Умеют делать приятно хозяину вот и назначены.
Гость
14 августа 2024, 12:51
и чё? хоть сам бог! воровали воруют и будут воровать !
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