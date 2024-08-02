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Политика 13 на 8: Россия и США провели крупнейший обмен заключёнными. Имена и кадры

13 на 8: Россия и США провели крупнейший обмен заключёнными. Имена и кадры

На родину возвращаются политзаключённые, шпионы и киллеры

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4 комментария
Кадры обмена

Сегодня, 1 августа, между Россией и США состоялся исторический обмен пленными. Со стороны Соединенных Штатов — 8 человек, со стороны РФ — 13.

В Россию вернулись: Вадим Красиков, Владислав Клюшин, Артем и Анна Дульцевы, Павел Рубцов, Вадим Конощëнок, Михаил Микушин и Роман Селезнёв. В списке переданных Соединенным Штатам: Пол Уилан, Кевин Лик, Эван Гершкович, Демури Воронин, Владимир Кара-Мурза*, Алсу Курмашева, Лилия Чанышева, Вадим Останин, Ксения Фадеева, Саша Скочиленко, Илья Яшин*, Андрей Пивоваров и Олег Орлов*.

При этом в списках США на обмен числятся 16 человек, Кремль же заявляет о 13 (вместе с помилованным Рико Кригером из Белоруссии — 14). Иностранные СМИ заявляют, что Россия также передала Патрика Шёбеля и Германа Мойжеса

Владимир Путин уже подписал указы о помиловании 13 российских и иностранных граждан, которые отбывали наказание в тюрьмах РФ. Он также поблагодарил главу Белоруссии Александра Лукашенко за помилование Рико Кригера.

* Признаны в РФ иноагентами.

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Обмен Пленные Обмен пленными США Россия
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Комментарии
4
С левого берега
2 августа 2024, 01:32
Какие киллеры? Он сотрудник спецслужбы!
Гость
2 августа 2024, 01:34
Вышвырнули из страны мусор, причём с пользой для дела! Браво российским политикам и силовикам! 👍👏
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