13 на 8: Россия и США провели крупнейший обмен заключёнными. Имена и кадры

Сегодня, 1 августа, между Россией и США состоялся исторический обмен пленными. Со стороны Соединенных Штатов — 8 человек, со стороны РФ — 13.
В Россию вернулись: Вадим Красиков, Владислав Клюшин, Артем и Анна Дульцевы, Павел Рубцов, Вадим Конощëнок, Михаил Микушин и Роман Селезнёв. В списке переданных Соединенным Штатам: Пол Уилан, Кевин Лик, Эван Гершкович, Демури Воронин, Владимир Кара-Мурза*, Алсу Курмашева, Лилия Чанышева, Вадим Останин, Ксения Фадеева, Саша Скочиленко, Илья Яшин*, Андрей Пивоваров и Олег Орлов*.
Владимир Путин уже подписал указы о помиловании 13 российских и иностранных граждан, которые отбывали наказание в тюрьмах РФ. Он также поблагодарил главу Белоруссии Александра Лукашенко за помилование Рико Кригера.
* Признаны в РФ иноагентами.