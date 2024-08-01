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Политика В мэрии Новосибирска назначили еще одну начальницу — она будет заниматься обращениями граждан

В мэрии Новосибирска назначили еще одну начальницу — она будет заниматься обращениями граждан

Лилия Ряженова раньше работала главным экспертом в министерстве образования

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38 комментариев
До назначения в мэрию новая начальница работала в областном правительстве

В Новосибирске назначили руководителя общественной приемной мэра. Распоряжение об этом подписал Максим Кудрявцев.

Как сообщили в пресс-центре администрации, начальником управления по работе с обращениями граждан и организаций мэрии стала Лилия Ряженова. Она родилась в Тогучинском районе, окончила НГПУ и СИУ РАНХиГС.

До назначения в мэрию Лилия работала в коммерческих структурах, государственных и муниципальных органах власти. В том числе, была главным экспертом управления профессионального образования и высшей школы в министерстве образования региона. По данным НГС, Лилии 55 лет.

К работе в городской администрации начальница приступила сегодня, 1 августа.

Недавно в МКУ «Ритуальные услуги» назначили нового руководителя, им стал Михаил Никифоров, который до этого работал консультантом Управления по взаимодействию с политическими организациями и органами государственной власти в Министерстве региональной политики.

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Комментарии
38
Татьяна 53
1 августа 2024, 14:29
Во блатная работа, ни за что не отвечаешь
Smykson
1 августа 2024, 14:06
".назначили еще одну начальницу — она будет заниматься обращениями граждан.." - а взять на подработку отчисленную с ФЖ НГУ студентку не проще?
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