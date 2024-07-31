Заместитель мэра Бердска добился отмены запрета работать чиновником — его обвиняли в халатности

Александру Обрывко судом также запретили менять место жительства Источник: Личная страница Александра Обрывко, vk.com











Новосибирский областной суд изменил приговор заместителю мэра Бердска Александру Обрывко, который получил условный срок из-за падения дерева на женщину в местном парке. Об этом сообщила пресс-служба Судов общей юрисдикции региона.



Александр Обрывко обвинялся по двум статьям УК РФ — халатности (ч.2. ст. 293 УК РФ) и использовании подложного документа (ст. 327 УК РФ). Суд первой инстанции посчитал, что из-за его действий жительница Бердска получила «неизгладимое обезображивание лица».

Вердикт Обрывко выслушал 4 апреля — ему назначили 2,5 года условного срока, а также запретили занимать должности в муниципальных учреждениях и органах местного самоуправления.



Приговор Бердского городского суда Александр Обрывко обжаловал. Областной суд исключил из приговора обвинения в использовании подложного документа (ст. 327 УК РФ) из-за истечения сроков давности. Поэтому с Обрывко был снят запрет на работу в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях.



Остальная часть приговора осталась без изменения — 2,5 года условно с испытательным сроком 2 года. Александру Обрывко также необходимо не менять место жительства и каждый месяц отмечаться в контрольных органах.



Приговор вступил в законную силу.

