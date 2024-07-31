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Политика Заместитель мэра Бердска добился отмены запрета работать чиновником — его обвиняли в халатности

Заместитель мэра Бердска добился отмены запрета работать чиновником — его обвиняли в халатности

С Александра Обрывко сняли обвинение по одной статье из-за истечения сроков давности

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8 комментариев
Александру Обрывко судом также запретили менять место жительства

Новосибирский областной суд изменил приговор заместителю мэра Бердска Александру Обрывко, который получил условный срок из-за падения дерева на женщину в местном парке. Об этом сообщила пресс-служба Судов общей юрисдикции региона.

Александр Обрывко обвинялся по двум статьям УК РФ — халатности (ч.2. ст. 293 УК РФ) и использовании подложного документа (ст. 327 УК РФ). Суд первой инстанции посчитал, что из-за его действий жительница Бердска получила «неизгладимое обезображивание лица».

Вердикт Обрывко выслушал 4 апреля — ему назначили 2,5 года условного срока, а также запретили занимать должности в муниципальных учреждениях и органах местного самоуправления.

Приговор Бердского городского суда Александр Обрывко обжаловал. Областной суд исключил из приговора обвинения в использовании подложного документа (ст. 327 УК РФ) из-за истечения сроков давности. Поэтому с Обрывко был снят запрет на работу в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях.

Остальная часть приговора осталась без изменения — 2,5 года условно с испытательным сроком 2 года. Александру Обрывко также необходимо не менять место жительства и каждый месяц отмечаться в контрольных органах.

Приговор вступил в законную силу.

В июне стало известно о назначении Александра Обрывко на должность заместителя мэра Бердска в только что созданном управлении ЖКХ, энергетики и транспорта. Тогда в администрации Бердска НГС пояснили, что он был принят на работу еще до вынесения приговора.

ПО ТЕМЕ
Новосибирская область Бердск Мэрия Бердска Александр Обрывко Суд
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Комментарии
8
382391
31 июля 2024, 20:06
в бердске та еще мафия
aonmaster
31 июля 2024, 19:52
От кормила не оттащишь слуг народа, присосались как пиявки
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