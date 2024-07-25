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Политика Форма крыши напоминает горы: Мишустину показали концепцию аэропорта «Сбера» в Горно-Алтайске

Форма крыши напоминает горы: Мишустину показали концепцию аэропорта «Сбера» в Горно-Алтайске

Реконструкцию хотят начать уже в этом году

2 762
29 комментариев
Сейчас аэропорт Горно-Алтайска работает с большой перегрузкой

Михаил Мишустин после визита в Новосибирск прилетел в Горно-Алтайск. Премьер-министру уже успели показать проект реконструкции местного аэропорта, которым владеет группа «Сбер».

Сегодня, 25 июля председатель правительства прилетел в Горно-Алтайск. У трапа его встретили полпред президента в Сибирском Федеральном округе Анатолий Серышев и врио главы Республики Алтай Андрей Турчак.

Сразу же по прилете зампредседателя правления ПАО «Сбербанк» Станислав Кузнецов рассказал о развитии аэропорта, который работает с большой перегрузкой, из-за желающих посетить Алтай. В 1968 году здание строили в расчете на 100 тысяч пассажиров в год, а в 2023 году аэропорт принял 430 тысяч человек, расчетные цифры 2024 года — не менее 500 тысяч человек.

По поручению правительства вместе с Минтрансом запланировали продлить взлетно-посадочную полосу на 500 м, построить магистральную рулежную дорожку, создать новые перроны на 24 самолета.

Новый аэропорт, который задумал построить «Сбер», будет принимать более 1,2 миллиона человек в год и станет международным пунктом. Концепция терминала связана с природой Горного Алтая — форма его крыши будет повторять очертания окружающих гор.

— Проектирование уже ведется. В связи с этим зампредседателя правления ПАО «Сбербанк» Станислав Кузнецов обратился к Михаилу Мишустину с просьбой о досрочном подписании концессионного соглашения. Это позволит начать строительные работы уже в октябре-ноябре 2024 года, а не в марте 2025 года, как было запланировано ранее, — сообщили в телеграм-канале «Правительство России».

Аэропорт Горно-Алтайска принадлежит группе «Сбер». В апреле этого года стало известно, что она выкупила у АФК «Системы» 60%. Аэропорт не принимал пассажиров на протяжении 20 лет и возобновил работу после реконструкции в декабре 2011 года.

По данным НГС, поездку Мишустина по городам России в этом году связывают с развитием аэропортов, к 2030 году по поручению президента должны реконструировать 75 объектов.

В Новосибирске премьер-министр также осмотрел новый терминал аэропорта Толмачево. Вместе с директором Евгением Янкилевичем, они пообщались о развитии маршрутных сетей, о том, что наш аэропорт — трансферный и благодаря новому терминалу принимает больше пассажиров, а значит, летать по стране становится удобнее, потому что Новосибирск находится фактически в центре России. Мишустин согласился, что у пассажиров должна быть возможность летать с минимальными пересадками, а лучше и вовсе напрямую, похвалил Толмачево и всех поблагодарил. Читайте в материале НГС, как Михаил Мишустин провел два дня в Новосибирске и что успел посмотреть.

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Михаил Мишустин Горно-Алтайск Аэропорт Премьер-министр Алтай
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Комментарии
29
Smykson
25 июля 2024, 11:33
Предвижу, через некоторое время аэропорты будут переименовываться: "Сбер - Новосибирск", "Сбер - Пулково", "Сбер - Владивосток".
Звездолет Сигареты Вега
25 июля 2024, 11:58
Надеюсь хозяин Греф на входе/выходе поставит фейс-контроль, что бы местных нищебродов там и близко не было. Только Москвичи и остальные люди с деньгами.
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