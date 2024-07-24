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Политика Кто такая Камала Харрис и почему для России она будет опасна на должности президента США?

Кто такая Камала Харрис и почему для России она будет опасна на должности президента США?

Байден поддержал её кандидатуру

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17 комментариев
Байден поддержал кандидатуру Харрис

Действующий президент США, Джо Байден, принял решение не участвовать в предвыборной гонке. Он продолжит исполнять свои обязанности до окончания срока полномочий. Вместо себя на выборы он выдвинул кандидатуру вице-президента Камалу Харрис. Противостоять ей будет экс-президент Америки Дональд Трамп. По результатам свежего опроса агентства Reuters и компании Ipsos, Харрис опережает его на 2%.

— Харрис опередила Трампа, получив 44% против 42% среди зарегистрированных избирателей в общенациональном опросе. Его провели после того, как президент Джо Байден выбыл из гонки, — пишет Reuters.

Кто такая Камала Харрис?

Камала Харрис — кандидат в президенты США от демократической партии после отказа Джо Байдена. Она родилась 20 октября 1964 года в Окленде, Калифорния. Ее родители — иммигранты из Индии и Ямайки. Отец преподавал экономику в Стэнфордском университете, мать занималась биомедицинскими исследованиями.

Харрис начала политическую деятельность ещё в школе. Она протестовала против консьержа, запрещавшего детям бегать по лужайке у многоквартирного дома. После окончания школы Харрис вернулась в США, чтобы учиться в Говардском университете. Там она протестовала против апартеида в ЮАР и требовала отменить исключение из университета редактора студенческой газеты.

Карьера нового кандидата

В 2003 году Харрис избрали окружным прокурором Сан-Франциско. Она разработала программу Back on Track, которая позволяла молодым правонарушителям, которые впервые совершили преступления, связанные с наркотиками, проходить обучение или работать вместо срока в тюрьме. Харрис также инициировала создание онлайн-платформы Open Justice, которая сделала данные уголовного судопроизводства доступными для всех.

В 2016 году Харрис стала первой чернокожей женщиной-сенатором от Калифорнии. Она выступала против наркомании и алкоголизма, за аборты и повышение минимальной зарплаты.

В 2019 году Камала Харрис даже поучаствовала в президентской гонке. Но ее рейтинг составлял всего 3%. Однако в 2021 году Харрис на полтора часа заменяла Байдена на посту президента США, пока тот был на операции.

В 2022-м Камала Харрис стала первым вице-президентом США, посетившим медицинский центр, где делают аборты. В том же году Верховный суд отменил постановление о праве на аборт, принятое в 1973 году. К июлю 2024 года полный запрет действовует уже в 15 штатах.

Выборы 2024

После того, как Байден снял свою кандидатуру, он назначил своим преемником именно Харрис. Она намерена баллотироваться на президентский пост.

— Этим самоотверженным и патриотическим поступком президент Байден делает то, что делал на протяжении всей своей жизни: ставит американский народ и нашу страну превыше всего остального. Для меня большая честь заручиться поддержкой президента, и я намерена выиграть эту номинацию, — сказала Харрис.

Как сообщают Ведомости, Камала Харрис может стать кандидатом уже в начале августа — во время официальной номинации от партии. На момент выхода статьи, за кандидатуру Харрис проголосовали 2887 делегатов, что больше необходимого количества голосов в 1976 для выдвижения.

Харрис получила поддержку большинства делегатов съезда демократической партии

Бывший президент США Дональд Трамп опубликовал семь записей в соцсети Truth Social, критикуя вице-президента Камалу Харрис. Харрис в ответ заявила, что Трамп не может быть эффективным лидером в XXI веке, и спросила у американцев, хотят ли они жить в стране, где царит беспорядок и ненависть. В ответ Дональд Трамп сказал, что она «худшая во всём».

По мнению старшего научного сотрудника сектора внешней и внутренней политики США Института мировой экономики и международных отношений Виктории Журавлевой, Харрис может оказаться звездой, которая не зажглась. Камала Харрис — известная фигура на общенациональном уровне, поэтому её шансы стать кандидатом в президенты от Демократической партии были высоки. С ней партия будет чувствовать себя более уверенно. Однако её шансы на победу над Трампом не так очевидны. Ведь она женщина и небелая, а в 2016 году даже белая женщина не смогла победить в избирательной гонке.

Камала Харрис планирует поддержать Украину, если станет президентом США

Есть и другие претенденты на место Байдена в предвыборной гонке. Обо всех рассказали наши коллеги из «Фонтанки».

Что будет, если Харрис займёт пост президента?

В качестве вице-президента США Камала Харрис выступала за поддержку Украины и Киева. Она возлагала ответственность за смерть Алексея Навального на Москву и утверждала, что якобы против него совершались преступления.

Харрис представляла США на первом украинском мирном саммите в Швейцарии и встречалась с президентом Украины Владимиром Зеленским минимум шесть раз.

При этом в своей стране её считают слабой во внешней политике. Однако это не помешает ей расширять альянс в Азиатско-Тихоокеанском регионе в противовес дружбы России с Китаем.

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Камала харрис Джо Байден Выборы США
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Комментарии
17
Антонин Новый
24 июля 2024, 14:49
ну кто еще то объяснит....., сначала про , прости хоспаде ... Даву, теперь вот....
Фродо Бэггинс
24 июля 2024, 14:52
правило одно. баба всегда врет дать бабе влась - величайшая ошибка мужчин
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