Выход Байдена из предвыборной гонки обсуждался на протяжении нескольких недель Источник: AP Photo / Jacquelyn Martin











Действующий президент США Джо Байден заявил, что выходит из президентской гонки. Он добавил, что останется главой государства до конца своего срока. Подробнее о своем решении политик пообещал рассказать в отдельном обращении к нации на этой неделе.

— Мои дорогие американцы, за последние 3,5 года мы как нация добились большого прогресса, — гласит текст заявления Байдена. — Для меня было величайшей честью в жизни быть вашим президентом. И хотя я намеревался добиваться переизбрания, я считаю, что в интересах моей партии и страны, чтобы я ушел в отставку и сосредоточился исключительно на выполнении своих обязанностей президента на оставшуюся часть моего срока.

Первые сообщения о том, что Байден не будет добиваться переизбрания, появились еще несколько недель назад. Телеканал Newsmax сообщал, что кандидат на пост главы государства от партии демократов будет определен в следующем месяце. Наиболее вероятным претендентом считается вице-президент Камала Харрис, писала газета The Washington Post.