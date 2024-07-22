НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризмПробки
NGS
Погода

Сейчас+17°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+17°

пасмурно, без осадков

ощущается как +18

1 м/c,

южн.

 741мм 99%
Подробнее
0 Пробки
USD 88,02
EUR 96,04

ТЕМА ДНЯ

На Димитровском мосту собралась пробка

Ад в очереди за паспортом
Новосибирск ведет соцсети
Высокие красотки
Июльфест в Новосибирске
Движение на четвертом мосту
100 баллов по 2 ЕГЭ
Разоблачили мифы об имплантах
Необычные услуги
Новые детали ЧП на Линейной
НГС в Telegram
Политика Джо Байден заявил, что выходит из президентской гонки

Джо Байден заявил, что выходит из президентской гонки

Он останется на посту до конца своего срока

884
27 комментариев
Выход Байдена из предвыборной гонки обсуждался на протяжении нескольких недель

Действующий президент США Джо Байден заявил, что выходит из президентской гонки. Он добавил, что останется главой государства до конца своего срока. Подробнее о своем решении политик пообещал рассказать в отдельном обращении к нации на этой неделе.

— Мои дорогие американцы, за последние 3,5 года мы как нация добились большого прогресса, — гласит текст заявления Байдена. — Для меня было величайшей честью в жизни быть вашим президентом. И хотя я намеревался добиваться переизбрания, я считаю, что в интересах моей партии и страны, чтобы я ушел в отставку и сосредоточился исключительно на выполнении своих обязанностей президента на оставшуюся часть моего срока.

Первые сообщения о том, что Байден не будет добиваться переизбрания, появились еще несколько недель назад. Телеканал Newsmax сообщал, что кандидат на пост главы государства от партии демократов будет определен в следующем месяце. Наиболее вероятным претендентом считается вице-президент Камала Харрис, писала газета The Washington Post.

Выборы президента США пройдут 5 ноября.

ПО ТЕМЕ
Джо Байден США Выборы президента
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY1
Удивление
SURPRISED2
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
27
Гость
22 июля 2024, 01:13
ну и молодец. Путин, учись !
alippa
22 июля 2024, 01:26
Теперь второй старикашка тоже должен выйти из гонки. Иначе это будет НЕ спортивно!
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Чтобы пройти к воде, надо маневрировать между загорающими»: турист рассказал об отдыхе в Адлере с семьей
Александр Зубарев
Тюменец
Мнение
«Как будто прошла бомбежка»: новосибирец возмутился состоянием убитых дорог — в мэрии ответили, что ремонт будет, но не сейчас
Вячеслав Соколов
Мнение
«Полжизни подвергаются влиянию липкого налета»: действительно ли нужно чистить зубы дважды в день?
Лилия Кузьменкова
Мнение
Не хочешь — заставим: ответ депутату, который предложил закрепить законом статус «Глава семьи» за мужчиной
Екатерина Бормотова
Журналист оперативной редакции
Мнение
Львам повезет. Чего ждать от оппозиции Венеры и Плутона — советы астролога
Елена Коржаневская
Рекомендуем
Знакомства

София,33

VLAD,35

Ден,31

Денис,40

Екатерина,38

Сергей,40

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Демонтируем и вывозим чугунные ванны б/у, батареи

250 ₽

Удаление неприятных запахов в салоне авто

1 000 ₽

Добавить объявление