Бывший глава Октябрьского района Новосибирска возглавил управление в региональном Минстрое

В новую должность Колмаков вступил 15 июля Источник: Александр Колмаков / Vk.com











Бывший глава Октябрьского района Новосибирска Александр Колмаков возглавил ГКУ «Управление капитального строительства» Минстроя региона.



Как рассказали НГС в пресс-службе Минстроя, Александр Колмаков вступил в должность директора ГКУ «Управление капитального строительства» вчера, 15 июля.

По данным сервиса «Контур.Фокус», ГКУ НСО «УКС» образовано в 2008 году. Среди учредителей числятся департамент имущества и земельных отношений Новосибирской области, правительство региона и Минстрой региона.

Ранее пост директора занимал Павел Авдеев, а до него — Юрий Бутримов. Год назад прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу бывшего директора Бутримова. В декабре прошлого года Бутримов выслушал обвинительный приговор по делу о превышении должностных полномочий (ч.1 ст.286 УК РФ). Его признали виновным в том, что он перечислил 13,4 млн рублей подрядчику на строительстве детского сада в Чанах за работы, которые не были выполнены.



Сам Александр Колмаков до назначения проработал в новосибирской мэрии 17 лет на разных должностях. С 2007 года он был заместителем начальника отдела строительства администрации Дзержинского района, спустя три года перешел на должность начальника отдела энергетики. В 2012 году Колмаков возглавил отдел жилищного строительства и инженерного обеспечения департамента строительства.

С 2015 по 2020 годы Александр Колмаков работал заместителем начальника управления строительства и инженерного обеспечения — начальником отдела департамента строительства и архитектуры мэрии. 20 января 2021 года стал главой Октябрьского района, а 12 июля этого года мэр Максим Кудрявцев подписал распоряжение о его увольнении.



Место главы Октябрьской администрации занял Федор Каравайцев, который до этого работал заместителем главы администрации Новосибирского района.