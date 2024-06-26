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Политика Один из главных противников Путина в Европе: что известно о новом главе НАТО

Один из главных противников Путина в Европе: что известно о новом главе НАТО

Альянс возглавит премьер-министр Нидерландов

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9 комментариев
Марк Рютте с 1 октября 2024 года займет должность генсека

Совет НАТО объявил, что новым генсеком альянса стал проигравший выборы премьера Нидерландов Марк Рютте. Официально на свой новый пост он заступит с 1 октября. Его назначение утвердили в среду, 26 июня, послы 32 стран НАТО на заседании Североатлантического совета.

НАТО — военно-политеческий альянс западных стран. На данный момент в союзе 30 участниц. Изначально его создавали для борьбы с СССР. Сейчас страны провозглашают главной миссией сотрудничество в области безопасности и обороны.

Кто такой Марк Рютте?

Новый генсек НАТО родился в 1967 году, окончил исторический факультет Лейденского университета. Учебе он посвятил 8 лет жизни и защитил диссертацию магистра в 1992 году. Еще в студенческом возрасте он заинтересовался политикой. Однако Рютте всё же работал в международной корпорации Unilever до 2002 года, а затем полностью ушел в политику.

Постепенно он возглавил нидерландскую «Народную партию за свободу и демократию». После победы на выборах в 2010 году Рютте был назначен премьер-министром страны. Несмотря на отставки из-за политических кризисов и последующие назначения, Марк Рютте возглавлял правительство Нидерландов до 2023 года. В Европе он стал вторым по продолжительности пребывания на посту лидером после премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

Сейчас Рютте продолжает исполнять обязанности премьер-министра, потому что переговоры о формировании нового кабинета по итогам выборов, прошедших осенью прошлого года, затянулись.

Почему главой НАТО хотят видеть Рютте?

По данным издания Politico, экс-премьер Марк Рютте сможет выступить в качестве политического противовеса бывшему президенту США Дональду Трампу, если его вновь выберут на американских выборах в ноябре 2024 года. Например, экс-посол США при ЕС Гордон Сондланд рассказал журналистам, что у Марка Рютте есть опыт противостояния Дональду Трампу, когда их мнения расходились. Экс-премьер не стеснялся высказывать противоположное мнение Трампу «в лицо».

Отношения с Россией

В 2014 году Марк Рютте, будучи премьер-министром Нидерландов, посещал Сочи. Встреча с Владимиром Путиным прошла дружелюбно.

Но в 2014 году Рютте поддержал введение санкций против России из-за кризиса на Украине. Позже премьер-министр Нидерландов заявлял о необходимости их продления и ужесточения.

Отношения России и Нидерландов сильно ухудшились после того, как в 2014 году упал МН17 в Донецкой области. На борту находились в основном граждане Нидерландов. Власти Голландии утверждали, что в крушении малайзийского «боинга» виновата Москва. В 2021 году Рютте сказал, что откажется от участия в саммите Россия — ЕС, если на встрече будет находиться президент РФ Владимир Путин. Причиной такого решения стала его резкая позиция по поводу авиакатастрофы.

Путин и Рютте на встрече в Сочи в 2014 году

С самого начала СВО Рютте вступил с резкой критикой в отношении России. После чего призвал к введению личных санкций против Владимира Путина и членов российского правительства.

— Наши мысли с украинским народом, — написал Рютте в своем аккаунте в Х.

Своей позиции он придерживается и по сей день.

На прошедшей конференции в Швейцарии Рютте заявил, что Россия должна была принять участие в конференции по окончании конфликта.

— Многие выступавшие говорили, что Россия должна быть за этим столом, и я полностью с этим согласен, — сказал он.

С 1 октября 2024 года Рютте вступает в должность генерального секретаря НАТО, сменяя Йенса Столтенберга.

Генеральный секретарь — человек, который руководит работой организации. Также он отвечает за осуществление решений, принимаемых ООН.

ПО ТЕМЕ
НАТО Генсек Владимир Путин Россия США Марк Рютте
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Комментарии
9
♛Каралэва♛ джунгариков НГС
26 июня 2024, 21:17
Старый и страшный, вот о чом известно....фуууу... прям такой....
Гость
26 июня 2024, 21:00
Если путин пожелает, весь альянс в прямом эфире будут приседать на одной бутылке по очереди
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