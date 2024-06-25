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Политика Основатель WikiLeaks вышел из тюрьмы и скрылся. Ассанжу грозило 175 лет заключения за раскрытие военных тайн США

Основатель WikiLeaks вышел из тюрьмы и скрылся. Ассанжу грозило 175 лет заключения за раскрытие военных тайн США

Он улетел на родину после лондонской тюрьмы

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Ассанж воссоединится с семьей после 1901 дня тюрьмы

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж, обвиняемый в раскрытии военных тайн США, освобожден из тюрьмы в Великобритании и летит в родную Австралию, сообщает Wikileaks в соцсети Х.

Суд в Лондоне 24 июня отпустил Ассанжа под залог из тюрьмы Белмарш, где он находился 1901 день и пытался опротестовать экстрадицию в США.

— Высокий суд Лондона освободил его под залог. После более чем пяти лет, проведенных в камере два на три метра в изоляции 23 часа в день, он вскоре воссоединится со своей женой Стеллой Ассанж и детьми, которые видели своего отца только за решеткой. Он сел на самолет и вылетел из Великобритании, — говорится в сообщении.

Джулиан Ассанж основал сайт WikiLeaks и опубликовал там сотни тысяч конфиденциальных материалов о коррупции среди высокопоставленных чиновников и военных преступлениях США, включая, например, видеозапись гибели мирных жителей из-за атаки американского вертолета в Багдаде. В США он обвиняется в компьютерном взломе и шпионаже, которые привели к самому крупному в истории страны раскрытию секретной информации. За это ему грозит 175 лет тюрьмы.

Стелла Ассанж в соцсети X поблагодарила всех, кто помог ее мужу выйти на свободу.

— Джулиан свободен!!! Невозможно выразить словами нашу огромную благодарность вам — да, именно вам, кто все эти годы действовал, чтобы воплотить это в жизнь.

Незамедлительная реакция последовала и от родителей Джулиана. Они рады, что испытания сына заканчиваются, и он сможет воссоединиться с семьей.

WikiLeaks также опубликовала видео освобожденного из тюрьмы Ассанжа

Перед освобождением появились новости, что Ассанж готовится заключить сделку с американской прокуратурой о частичном признании вины в обмен на наказание в виде уже отбытого срока. По данным CBS, финальная стадия сделки должна пройти в среду в федеральном окружном суде Северных Марианских островов — владении США в Тихом океане.

После признания вины Ассанж будет приговорен к пяти годам тюрьмы, но в этот срок будет зачтено время, уже проведенное в заключении в Великобритании. Об этом, как передает ТАСС, заявила канцелярия премьер-министра Австралии Энтони Альбанезе.

С 2012 года Ассанж скрывался от экстрадиции в Америку в посольстве Эквадора в Лондоне. Спустя семь лет он был задержан по запросу США после выдворения с территории посольства и с тех пор находился в лондонской тюрьме строгого режима. Власти США требовали от Лондона его экстрадиции. В конце мая Высокий суд Лондона вынес решение в его пользу, позволив оспорить решение об экстрадиции в США. Сейчас австралийскому журналисту 53 года.

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Джулиан Ассанж Преступление Военное преступление США Великобритания
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