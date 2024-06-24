Мэр Новосибирска назначил нового главу департамента инвестиций — прошлый под стражей

До назначения он работал в государственных, муниципальных, коммерческих структурах, в том числе в комитете поддержки и развития малого и среднего предпринимательства, управлении предпринимательства и инвестиционной политики мэрии города Новосибирска. Более шести лет руководил бизнес-инкубатором, был директором МАУ города Новосибирска «Городской центр развития предпринимательства».

В отношении прошлого главы департамента Виталий Витухин возбуждено два уголовных дела. Первое — о превышении должностных полномочий (п. «в, г» ч. 3 ст. 286 УК РФ) — связано с незаконной передачей участка кладбища «Заельцовское». Проверка установила, что Витухин нарушил закон и принял ряд решений, по которым аффилированные лица получили территорию кладбища «Заельцовское». Ущерб превысил 50 миллионов рублей.

Второе дело возбуждено по ч. 2 ст. 169 УК РФ (иное незаконное вмешательство в деятельность юридического лица), сообщили в СК.



По данным следствия, чиновник незаконно ограничивал работу неназванной компании, с которой заключил договор на размещение торговых павильонов, однако после препятствовал ее работе. В частности, чиновник отправил в компанию уведомление о расторжении договора, сказано в сообщении СКР.



Ранее НГС узнал, чем владеет Виталий Витухин и его семья, все что известно о деле чиновника мы собираем в специальном сюжете.



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