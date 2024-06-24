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Назначен начальник департамента инвестиций

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Политика Мэр Новосибирска назначил нового главу департамента инвестиций — прошлый под стражей

Мэр Новосибирска назначил нового главу департамента инвестиций — прошлый под стражей

К новой должности Александр Морозов приступил сегодня, 24 июня

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Распоряжение о назначении подписал Максим Кудрявцев

Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев назначил нового начальника департамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства. Об этом сообщили в пресс-центре городской администрации.

Должность начальника занял Александр Морозов. Чиновник родился в рабочем поселке Колывань, сейчас ему 39 лет. В 2007 году Морозов окончил Новосибирский государственный аграрный университет (НГАУ) по квалификации экономист.

До назначения он работал в государственных, муниципальных, коммерческих структурах, в том числе в комитете поддержки и развития малого и среднего предпринимательства, управлении предпринимательства и инвестиционной политики мэрии города Новосибирска. Более шести лет руководил бизнес-инкубатором, был директором МАУ города Новосибирска «Городской центр развития предпринимательства».

К работе в должности начальника департамента инвестиций Александр Морозов приступил сегодня, 24 июня.

В отношении прошлого главы департамента Виталий Витухин возбуждено два уголовных дела. Первое — о превышении должностных полномочий (п. «в, г» ч. 3 ст. 286 УК РФ) — связано с незаконной передачей участка кладбища «Заельцовское». Проверка установила, что Витухин нарушил закон и принял ряд решений, по которым аффилированные лица получили территорию кладбища «Заельцовское». Ущерб превысил 50 миллионов рублей.
Второе дело возбуждено по ч. 2 ст. 169 УК РФ (иное незаконное вмешательство в деятельность юридического лица), сообщили в СК.

По данным следствия, чиновник незаконно ограничивал работу неназванной компании, с которой заключил договор на размещение торговых павильонов, однако после препятствовал ее работе. В частности, чиновник отправил в компанию уведомление о расторжении договора, сказано в сообщении СКР.

Ранее НГС узнал, чем владеет Виталий Витухин и его семья, все что известно о деле чиновника мы собираем в специальном сюжете.

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