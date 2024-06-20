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Политика «Этого никогда не случится». Путин объяснил, на каких условиях мирных переговоров точно не будет

«Этого никогда не случится». Путин объяснил, на каких условиях мирных переговоров точно не будет

Президент провел пресс-конференцию о политике и СВО

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Путин поговорил с журналистами во вьетнамском Ханое

20 июня Владимир Путин посетил Вьетнам с официальным визитом, а также выступил перед журналистами.

Трансляцию пресс-конференции вело ТАСС. Собрали главные тезисы Путина о СВО, переговорах и политике.

  • Россия готова ответить на предложение о переговорах по Украине хоть завтра — неважно, где они могут состояться, предложения России лежат на столе;

  • Если Украина связывает ведение переговоров с выводом российских войск, то этого никогда не случится;

  • Вооруженные силы России готовятся ко всем вариантам развития ситуации, ядерные силы РФ всегда находятся в состоянии боеготовности;

  • об ударах противника по российской территории: «близко к агрессии», отражать эти удары — важнейшая задача;

  • Россия никого не просит о помощи в проведении спецоперации;

  • У России нет цели подходить к Харькову, а попытки Украины любой ценой выдавить из-под Харькова ВС РФ дорого ей обойдутся;

  • Россия следит за глобальными изменениями в сфере безопасности и думает об изменениях своей ядерной доктрины;

  • превентивный удар по России — плохая идея, потому что на встречном ударе противник будет гарантированно уничтожен;

  • Россия не исключает, что будет получать оружие из КНДР;

  • Путин рассчитывает, что здравомыслящие политики еще задумаются о реалистичности его мирных предложений по Украине

  • Международный санкционный режим требует изменений;

  • Ситуация в мире меняется, это требует и реформы ООН, но она должна опираться на широкий консенсус;

  • НАТО «переезжает» в Азию, что создает угрозу безопасности РФ;

  • Путину ничего не известно о том, чтобы кто-то из членов украинской Рады был готов к переговорам;

  • Запад поменяет Зеленского в первой половине следующего года, а перед этим на него повесят все непопулярные решения.

До этого Путин перечислил условия для начала переговоров с Украиной. А накануне он побывал в Северной Корее: мы рассказывали, о чем российский президент договорился с Ким Чен Ыном.

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Путин Спецоперация на Украине СВО Переговоры Украина Вьетнам
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