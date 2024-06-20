«Этого никогда не случится». Путин объяснил, на каких условиях мирных переговоров точно не будет

20 июня Владимир Путин посетил Вьетнам с официальным визитом, а также выступил перед журналистами.
Трансляцию пресс-конференции вело ТАСС. Собрали главные тезисы Путина о СВО, переговорах и политике.
Россия готова ответить на предложение о переговорах по Украине хоть завтра — неважно, где они могут состояться, предложения России лежат на столе;
Если Украина связывает ведение переговоров с выводом российских войск, то этого никогда не случится;
Вооруженные силы России готовятся ко всем вариантам развития ситуации, ядерные силы РФ всегда находятся в состоянии боеготовности;
об ударах противника по российской территории: «близко к агрессии», отражать эти удары — важнейшая задача;
Россия никого не просит о помощи в проведении спецоперации;
У России нет цели подходить к Харькову, а попытки Украины любой ценой выдавить из-под Харькова ВС РФ дорого ей обойдутся;
Россия следит за глобальными изменениями в сфере безопасности и думает об изменениях своей ядерной доктрины;
превентивный удар по России — плохая идея, потому что на встречном ударе противник будет гарантированно уничтожен;
Россия не исключает, что будет получать оружие из КНДР;
Путин рассчитывает, что здравомыслящие политики еще задумаются о реалистичности его мирных предложений по Украине
Международный санкционный режим требует изменений;
Ситуация в мире меняется, это требует и реформы ООН, но она должна опираться на широкий консенсус;
НАТО «переезжает» в Азию, что создает угрозу безопасности РФ;
Путину ничего не известно о том, чтобы кто-то из членов украинской Рады был готов к переговорам;
Запад поменяет Зеленского в первой половине следующего года, а перед этим на него повесят все непопулярные решения.
До этого Путин перечислил условия для начала переговоров с Украиной. А накануне он побывал в Северной Корее: мы рассказывали, о чем российский президент договорился с Ким Чен Ыном.