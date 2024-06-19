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Политика подробности «Это настоящий прорыв». О чем договорились Путин и Ким Чен Ын

«Это настоящий прорыв». О чем договорились Путин и Ким Чен Ын

Запад испугался союза РФ и КНДР

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Владимир Путин и Ким Чен Ын договорились помогать друг другу в случае угрозы

Россия и КНДР подписали договор, который поднимет отношения стран на новый уровень. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин по итогу встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном в Пхеньяне.

— Это по-настоящему прорывной документ, отражающий стремление двух стран не останавливаться на достигнутом, а поднять наши отношения на новый качественный уровень, — заявил Владимир Путин. Он не исключил военно-техническое сотрудничество с КНДР в рамках этого договора.

Всего было подписано три документа. Они направлены на развитие всеобъемлющего партнерства, медицины и строительства моста через реку Туманную (протекает между КНР и КНДР, а также между КНДР и Россией). Как ранее заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, России есть чем поделиться с корейскими коллегами в области медицины. В планах сотрудничество в сфере генетики, передают «Известия». КНДР же далеко шагнула в вопросах здорового образа жизни, подчеркнул министр.

Во время визита было сделано несколько важных заявлений.

Путин:

  • Подписанный договор между Россией и КНДР предусматривает оказание взаимной помощи в случае агрессии против одного из участников.

  • Корейские друзья занимают объективную и сбалансированную позицию по тематике украинского урегулирования, понимают истинные первоначальные причины кризиса.

  • Страны выступают за более справедливое, многополярное мироустройство.

  • Санкции в отношении КНДР должны быть пересмотрены.

  • Россия уже отправляет первые группы на морские курорты КНДР.

Ким:

  • КНДР поддерживает миссию и роль РФ в поддержании стабильности и баланса в мире.

  • Путин — самый дорогой друг корейского народа.

  • Страна поддерживает власть, армию и народ РФ в выполнении спецоперации на Украине.

  • Договор о стратегическом партнерстве между РФ и КНДР предполагает развитие сотрудничества в сферах экономики, политики и военного дела.

  • Корейский лидер назвал дальновидность Путина выдающейся.

Тем временем иностранные СМИ писали об угрозе данной встречи для Запада. Wall Street Journal заявил о растущей ядерной угрозе. Global Times вовсе сообщили, что сотрудничество РФ и КНДР могут заставить США испугаться.

Путин впервые за 24 года приехал в Пхеньян. В ходе встречи российский лидер сообщил, что подготовлен фундаментальный договор между странами, который ляжет «в основу сотрудничества на долгие годы». Главы обменялись подарками. Ким Чен Ыну привезли автомобиль Aurus, кортик и чайный сервиз. Президенту России подарили его же изображения, включая бюсты.

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Владимир Путин Ким Чен Ын Договор КНДР Генетика Сотрудничество
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