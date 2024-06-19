«Это настоящий прорыв». О чем договорились Путин и Ким Чен Ын

Россия и КНДР подписали договор, который поднимет отношения стран на новый уровень. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин по итогу встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном в Пхеньяне.
— Это по-настоящему прорывной документ, отражающий стремление двух стран не останавливаться на достигнутом, а поднять наши отношения на новый качественный уровень, — заявил Владимир Путин. Он не исключил военно-техническое сотрудничество с КНДР в рамках этого договора.
Всего было подписано три документа. Они направлены на развитие всеобъемлющего партнерства, медицины и строительства моста через реку Туманную (протекает между КНР и КНДР, а также между КНДР и Россией). Как ранее заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, России есть чем поделиться с корейскими коллегами в области медицины. В планах сотрудничество в сфере генетики, передают «Известия». КНДР же далеко шагнула в вопросах здорового образа жизни, подчеркнул министр.
Во время визита было сделано несколько важных заявлений.
Путин:
Подписанный договор между Россией и КНДР предусматривает оказание взаимной помощи в случае агрессии против одного из участников.
Корейские друзья занимают объективную и сбалансированную позицию по тематике украинского урегулирования, понимают истинные первоначальные причины кризиса.
Страны выступают за более справедливое, многополярное мироустройство.
Санкции в отношении КНДР должны быть пересмотрены.
Россия уже отправляет первые группы на морские курорты КНДР.
Ким:
КНДР поддерживает миссию и роль РФ в поддержании стабильности и баланса в мире.
Путин — самый дорогой друг корейского народа.
Страна поддерживает власть, армию и народ РФ в выполнении спецоперации на Украине.
Договор о стратегическом партнерстве между РФ и КНДР предполагает развитие сотрудничества в сферах экономики, политики и военного дела.
Корейский лидер назвал дальновидность Путина выдающейся.
Тем временем иностранные СМИ писали об угрозе данной встречи для Запада. Wall Street Journal заявил о растущей ядерной угрозе. Global Times вовсе сообщили, что сотрудничество РФ и КНДР могут заставить США испугаться.
Путин впервые за 24 года приехал в Пхеньян. В ходе встречи российский лидер сообщил, что подготовлен фундаментальный договор между странами, который ляжет «в основу сотрудничества на долгие годы». Главы обменялись подарками. Ким Чен Ыну привезли автомобиль Aurus, кортик и чайный сервиз. Президенту России подарили его же изображения, включая бюсты.