«Это настоящий прорыв». О чем договорились Путин и Ким Чен Ын

Владимир Путин и Ким Чен Ын договорились помогать друг другу в случае угрозы Источник: Артём Устюжанин / E1.RU











Россия и КНДР подписали договор, который поднимет отношения стран на новый уровень. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин по итогу встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном в Пхеньяне.



— Это по-настоящему прорывной документ, отражающий стремление двух стран не останавливаться на достигнутом, а поднять наши отношения на новый качественный уровень, — заявил Владимир Путин. Он не исключил военно-техническое сотрудничество с КНДР в рамках этого договора.



Всего было подписано три документа. Они направлены на развитие всеобъемлющего партнерства, медицины и строительства моста через реку Туманную (протекает между КНР и КНДР, а также между КНДР и Россией). Как ранее заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, России есть чем поделиться с корейскими коллегами в области медицины. В планах сотрудничество в сфере генетики, передают «Известия». КНДР же далеко шагнула в вопросах здорового образа жизни, подчеркнул министр.

Во время визита было сделано несколько важных заявлений.



Путин:

Подписанный договор между Россией и КНДР предусматривает оказание взаимной помощи в случае агрессии против одного из участников.

Корейские друзья занимают объективную и сбалансированную позицию по тематике украинского урегулирования, понимают истинные первоначальные причины кризиса.



Страны выступают за более справедливое, многополярное мироустройство.

Санкции в отношении КНДР должны быть пересмотрены.

Россия уже отправляет первые группы на морские курорты КНДР.

Ким:

КНДР поддерживает миссию и роль РФ в поддержании стабильности и баланса в мире.

Путин — самый дорогой друг корейского народа.

Страна поддерживает власть, армию и народ РФ в выполнении спецоперации на Украине.

Договор о стратегическом партнерстве между РФ и КНДР предполагает развитие сотрудничества в сферах экономики, политики и военного дела.

Корейский лидер назвал дальновидность Путина выдающейся.

Тем временем иностранные СМИ писали об угрозе данной встречи для Запада. Wall Street Journal заявил о растущей ядерной угрозе. Global Times вовсе сообщили, что сотрудничество РФ и КНДР могут заставить США испугаться.

