Путин подарил Ким Чен Ыну новый Aurus за 40 млн. Чем ответил лидер КНДР

Лидеру КНДР подарили машину за десятки млн рублей Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU











Президент России Владимир Путин подарил председателю КНДР Ким Чен Ыну новый Aurus, адмиральский кортик и чайный сервиз. Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

— Мы подарили машину под названием «Аурус», адмиральский кортик, сервиз очень красивый чайный, — передает слова Ушакова РИА Новости.



Aurus предлагает седаны Senat 2024 года выпуска стоимостью от 41 млн рублей, и это самый дешевый. В продаже есть и кроссоверы Komendant, цена на которые немного ниже — от 35,3 млн рублей.



При этом подарок принимающей стороны оказался скромнее. Ким Чен Ын приготовил для Путина его же изображения.



— Тоже хорошие подарки. Они связаны с изображением нашего президента. Все при этом достаточно художественные, включая бюсты, — уточнил помощник российского лидера.



Рестайлинговый Aurus Senat Limousine впервые показали во время инаугурации президента России в 2024 году. Оригинальный Aurus Senat дебютировал шесть лет назад, во время прошлой инаугурации Путина. В новой версии у автомобиля изменились решетка радиатора, бампер, капот, передние крылья, появились новые колеса. Его представили во время последней инаугурации.