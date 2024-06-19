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Политика Путин подарил Ким Чен Ыну новый Aurus за 40 млн. Чем ответил лидер КНДР

Путин подарил Ким Чен Ыну новый Aurus за 40 млн. Чем ответил лидер КНДР

Подарки для российского президента оказались скромнее

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Лидеру КНДР подарили машину за десятки млн рублей

Президент России Владимир Путин подарил председателю КНДР Ким Чен Ыну новый Aurus, адмиральский кортик и чайный сервиз. Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

— Мы подарили машину под названием «Аурус», адмиральский кортик, сервиз очень красивый чайный, — передает слова Ушакова РИА Новости.

Aurus предлагает седаны Senat 2024 года выпуска стоимостью от 41 млн рублей, и это самый дешевый. В продаже есть и кроссоверы Komendant, цена на которые немного ниже — от 35,3 млн рублей.

При этом подарок принимающей стороны оказался скромнее. Ким Чен Ын приготовил для Путина его же изображения.

— Тоже хорошие подарки. Они связаны с изображением нашего президента. Все при этом достаточно художественные, включая бюсты, — уточнил помощник российского лидера.

Рестайлинговый Aurus Senat Limousine впервые показали во время инаугурации президента России в 2024 году. Оригинальный Aurus Senat дебютировал шесть лет назад, во время прошлой инаугурации Путина. В новой версии у автомобиля изменились решетка радиатора, бампер, капот, передние крылья, появились новые колеса. Его представили во время последней инаугурации.

Президент РФ Владимир Путин находится в Пхеньяне с государственным визитом. Его лично встретил глава КНДР у трапа самолета. После заявлений о поддержке взаимоотношений лидеры стран отправились на закрытые переговоры. По их итогу они подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между странами.

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Владимир Путин Ким Чен Ын Aurus Senat Подарки КНДР
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