Родился в Ангарске, работал в правительстве: нового главу департамента связи назначили в мэрии Новосибирска

Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев назначил нового главу департамента связи и информатизации. Им стал Максим Русин.
Как рассказали в пресс-центре городской администрации, в должность руководитель вступил сегодня, 10 июня.
Максим Юрьевич Русин родился в 1988 году в Ангарске. В 2010 году окончил ФГОУ ВПО «Сибирская академия государственной службы» по специальности «Государственное и муниципальное управление». Спустя 13 лет он получил второе высшее образование в Новосибирском государственном университете экономики и управления по специальности «Информационные системы и технологии». В 2018 году проходил переподготовку в РАНХиГСе по правовому обеспечению государственного управления.
Максим Русин уже работал в государственных структурах, с 2022 года был заместителем начальника управления технологий цифрового государства — начальником отдела ведомственной цифровизации министерства цифрового развития и связи Новосибирской области.
Ранее должность занимал Александр Горнштейн, он проработал в администрации почти 10 лет и ушел по собственному желанию. Чиновник говорит, что планирует отдохнуть.
После того как должность мэра Новосибирска занял Максим Кудрявцев, в администрации прошли кадровые перестановки. Как изменилась команда, читайте в материале НГС.
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