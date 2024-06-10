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Политика Родился в Ангарске, работал в правительстве: нового главу департамента связи назначили в мэрии Новосибирска

Родился в Ангарске, работал в правительстве: нового главу департамента связи назначили в мэрии Новосибирска

Максим Русин занял должность 10 июня

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Распоряжение о назначении подписал мэр Максим Кудрявцев

Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев назначил нового главу департамента связи и информатизации. Им стал Максим Русин.

Как рассказали в пресс-центре городской администрации, в должность руководитель вступил сегодня, 10 июня.

Максим Юрьевич Русин родился в 1988 году в Ангарске. В 2010 году окончил ФГОУ ВПО «Сибирская академия государственной службы» по специальности «Государственное и муниципальное управление». Спустя 13 лет он получил второе высшее образование в Новосибирском государственном университете экономики и управления по специальности «Информационные системы и технологии». В 2018 году проходил переподготовку в РАНХиГСе по правовому обеспечению государственного управления.

Максим Русин уже работал в государственных структурах, с 2022 года был заместителем начальника управления технологий цифрового государства — начальником отдела ведомственной цифровизации министерства цифрового развития и связи Новосибирской области.

Ранее должность занимал Александр Горнштейн, он проработал в администрации почти 10 лет и ушел по собственному желанию. Чиновник говорит, что планирует отдохнуть.

После того как должность мэра Новосибирска занял Максим Кудрявцев, в администрации прошли кадровые перестановки. Как изменилась команда, читайте в материале НГС.

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