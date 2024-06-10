Родился в Ангарске, работал в правительстве: нового главу департамента связи назначили в мэрии Новосибирска

Распоряжение о назначении подписал мэр Максим Кудрявцев Источник: Татьяна Фатеева / NGS.RU











Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев назначил нового главу департамента связи и информатизации. Им стал Максим Русин.

Как рассказали в пресс-центре городской администрации, в должность руководитель вступил сегодня, 10 июня.

Максим Юрьевич Русин родился в 1988 году в Ангарске. В 2010 году окончил ФГОУ ВПО «Сибирская академия государственной службы» по специальности «Государственное и муниципальное управление». Спустя 13 лет он получил второе высшее образование в Новосибирском государственном университете экономики и управления по специальности «Информационные системы и технологии». В 2018 году проходил переподготовку в РАНХиГСе по правовому обеспечению государственного управления.

Максим Русин уже работал в государственных структурах, с 2022 года был заместителем начальника управления технологий цифрового государства — начальником отдела ведомственной цифровизации министерства цифрового развития и связи Новосибирской области.

Ранее должность занимал Александр Горнштейн, он проработал в администрации почти 10 лет и ушел по собственному желанию. Чиновник говорит, что планирует отдохнуть.