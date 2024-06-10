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Политика Переехал из Бердска в Новосибирск: мэр назначил нового начальника департамента ЖКХ

Переехал из Бердска в Новосибирск: мэр назначил нового начальника департамента ЖКХ

Прошлый ушел из городской администрации в СГК

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Дмитрий Зайков до этого работал в бердском МУПе «Комбинат бытовых услуг»

В Новосибирске назначили нового начальника департамента ЖКХ. Им стал Дмитрий Зайков, который возглавлял бердский МУП «Комбинат бытовых услуг». Об этом сообщили в пресс-центре мэрии.

Распоряжение о назначении Дмитрия Зайкова на должность главы департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города мэр Новосибирска Максим Кудрявцев подписал сегодня, 10 июня.

Дмитрий Викториович Зайков родился в 1982 году в рабочем поселке Ордынское. В 2005 году он окончил НГАУ по специальности электрификация и автоматизация сельского хозяйства. Спустя 9 лет получил второе высшее образование в РАНХиГСе по специальности государственное и муниципальное управление.

После он работал в государственных, муниципальных и коммерческих структурах. С 2023 года он руководил МУП «Комбинат бытовых услуг» города Бердска.

Ранее должность начальника занимал Дмитрий Перязев, он ушел из мэрии по собственному желанию. Сейчас Перязев возглавляет новосибирского филиала «Сибирской генерирующей компании».

После того как должность мэра Новосибирска занял Максим Кудрявцев, в администрации прошли кадровые перестановки. Как изменилась команда, читайте в материале НГС.

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