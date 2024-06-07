О создании независимой платежной системы и развитии Арктики: Владимир Путин выступает на ПМЭФ: онлайн

Владимир Путин выступает на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума. В сессии также участвуют президент Боливии Луисо Альберто Арсе Катакора и президент Зимбабве Эммерсон Дамбудзо Мнангагва. Модератор дискуссии — политолог, историк, научный руководитель факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики Сергей Караганов.
В этой онлайн-хронике мы публикуем все важные заявления президента.
Будут направлены дополнительные средства на развитие промышленной ипотеки.
Также будет донастроена система наращивания инвестиций в технологических отраслях.
- Уже заработал фонд фондов эффективных промышленных и инфраструктурных проектов.
По словам Владимира Путина, удельный вес импорта должен сокращаться во всех сферах.
В пример он привел мясную отрасль, мощности которой за 15 лет выросли в несколько раз. Россия — четвертая по объемам производства мяса.
Путин: Россия занимает четвертое место по ВВП и обогнала Японию.
— Мы впереди, но разница небольшая. Нужно обеспечивать стабильно высокие темпы и качество роста на долгосрочную перспективу.
В зале после этих слов прозвучали аплодисменты.
Путин: прорабатывается формирование независимой платежной системы в рамках БРИКС. БРИКС имеет большой потенциал для присоединения новых участников.
Также глава государства отметил, что идет укрепление рубля на внешнем рынке.
В рамках Госсовета будет сформирована комиссия по развитию арктических регионов и Северного морского пути.
Путин: «Мы видим, как между странами наметилась настоящая гонка за укрепление своего суверенитета, причем на трех ключевых уровнях — государственном, ценностно-культурном и экономическом. При этом страны, которые еще недавно выступали лидерами глобального развития, пытаются всеми силами, правдами и неправдами сохранить свою ускользающую роль гегемонов. В целом здесь ничего необычного нет, когда страна или человек пытаются сохранить, укрепить свои позиции. Неправдами — это плохо, а вот правдами — это хорошо».
Путин: формат форума позволяет сделать акцент на экономической повестке, а также определять векторы развития и изменения.
Путин начал с внешнеэкономических изменений: Россия остается активным участником мировой торговли. Активно развивается торговля со странами Азии.
Структура товарооборота улучшилась. Налаживаются более прочные связи между государствами, с иностранными партнерами наши компании готовятся работать длительно. Лидер в этом направлении, по словам Путина, Росатом.
В мире наблюдается взрывной технологический рост во всех сферах жизни — Путин.
По словам главы государства, между странами началась гонка за укрепление своего суверенитета.
Модератором, к слову, выступает политолог и экономист Сергей Караганов.
Путин выступает там вместе с президентами Боливии и Зимбабве. Модератор пленарки ПМЭФ обозначил Путину задачи: не только победить, но и спасти мир.
В Санкт-Петербурге стартовало пленарное заседание ПМЭФ с участием президента Владимира Путина.