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Политика ПМЭФ-2024 онлайн-трансляция О создании независимой платежной системы и развитии Арктики: Владимир Путин выступает на ПМЭФ: онлайн

О создании независимой платежной системы и развитии Арктики: Владимир Путин выступает на ПМЭФ: онлайн

Следим за заявлениями президента

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Владимир Путин выступает на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума. В сессии также участвуют президент Боливии Луисо Альберто Арсе Катакора и президент Зимбабве Эммерсон Дамбудзо Мнангагва. Модератор дискуссии — политолог, историк, научный руководитель факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики Сергей Караганов.

В этой онлайн-хронике мы публикуем все важные заявления президента.

Марина Малкова

Будут направлены дополнительные средства на развитие промышленной ипотеки.

Также будет донастроена система наращивания инвестиций в технологических отраслях.

- Уже заработал фонд фондов эффективных промышленных и инфраструктурных проектов.

Марина Малкова

По словам Владимира Путина, удельный вес импорта должен сокращаться во всех сферах.

В пример он привел мясную отрасль, мощности которой за 15 лет выросли в несколько раз. Россия — четвертая по объемам производства мяса.

Марина Малкова

Путин: Россия занимает четвертое место по ВВП и обогнала Японию.

— Мы впереди, но разница небольшая. Нужно обеспечивать стабильно высокие темпы и качество роста на долгосрочную перспективу.

В зале после этих слов прозвучали аплодисменты.

Марина Малкова

Путин: прорабатывается формирование независимой платежной системы в рамках БРИКС. БРИКС имеет большой потенциал для присоединения новых участников.

Также глава государства отметил, что идет укрепление рубля на внешнем рынке.

Марина Малкова

В рамках Госсовета будет сформирована комиссия по развитию арктических регионов и Северного морского пути.

Марина Малкова

Путин: «Мы видим, как между странами наметилась настоящая гонка за укрепление своего суверенитета, причем на трех ключевых уровнях — государственном, ценностно-культурном и экономическом. При этом страны, которые еще недавно выступали лидерами глобального развития, пытаются всеми силами, правдами и неправдами сохранить свою ускользающую роль гегемонов. В целом здесь ничего необычного нет, когда страна или человек пытаются сохранить, укрепить свои позиции. Неправдами — это плохо, а вот правдами — это хорошо».

Марина Малкова

Путин: формат форума позволяет сделать акцент на экономической повестке, а также определять векторы развития и изменения.

Путин начал с внешнеэкономических изменений: Россия остается активным участником мировой торговли. Активно развивается торговля со странами Азии.

Структура товарооборота улучшилась. Налаживаются более прочные связи между государствами, с иностранными партнерами наши компании готовятся работать длительно. Лидер в этом направлении, по словам Путина, Росатом.

Мария Захарова

В мире наблюдается взрывной технологический рост во всех сферах жизни — Путин.

Мария Захарова

По словам главы государства, между странами началась гонка за укрепление своего суверенитета.

Мария Захарова

Модератором, к слову, выступает политолог и экономист Сергей Караганов.

Мария Захарова

Путин выступает там вместе с президентами Боливии и Зимбабве. Модератор пленарки ПМЭФ обозначил Путину задачи: не только победить, но и спасти мир.

Мария Захарова

В Санкт-Петербурге стартовало пленарное заседание ПМЭФ с участием президента Владимира Путина.

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