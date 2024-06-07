О создании независимой платежной системы и развитии Арктики: Владимир Путин выступает на ПМЭФ: онлайн

Путин: «Мы видим, как между странами наметилась настоящая гонка за укрепление своего суверенитета, причем на трех ключевых уровнях — государственном, ценностно-культурном и экономическом. При этом страны, которые еще недавно выступали лидерами глобального развития, пытаются всеми силами, правдами и неправдами сохранить свою ускользающую роль гегемонов. В целом здесь ничего необычного нет, когда страна или человек пытаются сохранить, укрепить свои позиции. Неправдами — это плохо, а вот правдами — это хорошо».