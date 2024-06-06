Путин сказал, что думает о Зеленском, мире и ударах по России: главные заявления президента на ПМЭФ

5 июня в Петербурге стартовал ПМЭФ-2024. На полях экономического форума Владимир Путин ответил на вопросы глав мировых информагентств. Встречу организовало агентство ТАСС.
Мы собрали главные заявления президента.
Отношения с Западом
Запад управляет поставленным на Украину оружием, и это очень опасный шаг;
поставки Германией нового оружия Киеву разрушают отношения Москвы и Берлина: «Теперь, когда говорят, что сейчас еще [у Киева появятся] какие-то ракеты, которые смогут наносить удары по объектам на территории России, это, конечно, окончательно разрушает российско-германские отношения»;
РФ может поставить свое дальнобойное оружие в регионы мира, откуда будут чувствительные удары по странам, поставляющим оружие Украине;
удары по РФ при участии стран Запада означают их прямую войну против России, Москва будет реагировать;
Москва рассмотрит ассиметричный ответ на поставки оружия для ударов по РФ: «Мы думаем на тему о том, что если кто-то считает возможным поставлять такое оружие в зону боевых действий для нанесения ударов по нашей территории и создания проблем для нас, то почему у нас нет права поставлять наше оружие такого же класса в те регионы мира, где будут наноситься удары по чувствительным объектам тех стран, которые делают это в отношении России?»;
РФ в случае угроз считает возможным использовать все имеющиеся в ее распоряжении средства;
Путин призвал не доводить не только до использования, но и до угрозы применения ядерного оружия.
Про США и суд над Трампом
Обвинения в адрес Трампа нелепы, это результат внутриполитической борьбы в США. Преследование Трампа в США «сжигает» мнимое лидерство этой страны среди демократий;
России по большому счету всё равно, кто будет президентом США, Байден или Трамп. РФ будет работать с любым президентом, которого изберут в США;
после выборов в США их политика на российском направлении не изменится;
Россия никогда не вмешивалась и не вмешивается во внутреннюю политику США, смотрит со стороны.
О позиции России и угрозах
Россия никому не угрожает: «Почему вы решили, что мы кому-то угрожаем? Мы никому не угрожаем. Тем более главе другого государства. Это моветон, плохой тон»;
Запад, утверждая, что РФ хочет напасть на НАТО, пытается одурачить собственное население, сохранить свое «имперское положение»;
Россия не размахивает «ядерной дубинкой»: «Ну разве я сейчас поставил вопрос о возможности использования ядерного оружия? Это же вы сделали. Вы меня выводите на эту тему, а потом скажете, что я махал ядерной дубинкой. <...> Давайте не доводить не только до использования, а даже до угрозы использования»;
заявления о том, что Россия хочет напасть на НАТО, — бред, такой угрозы не существует и быть не может, авторы подобных утверждений — «тупые как стол»;
«Пусть боятся», — с иронией ответил Путин на вопрос об отношении к изображениям его в прессе Запада в образе злодея.
Ситуация на Украине
Трагедия на Украине началась с антиконституционного государственного переворота, и в этом виновата не Россия;
Россия после 2014 года предприняла все попытки, чтобы урегулировать украинский конфликт мирным путем;
Россию восемь лет «водили за нос» с Минскими соглашениями;
пролившаяся в Донбассе русская кровь — «не водичка», чтобы Россия могла закрыть на это глаза. «Мне когда-то бывший канцлер сказала: "Вот, знаешь, в Косове, да, действовали мы тогда — НАТО действовала — без решения Совета Безопасности [ООН]". Но там же 8 лет проливалась кровь. А здесь, когда проливалась кровь русских людей в Донбассе? Это что, не кровь, а водичка, что ли? Об этом никто не хотел ни думать, ни замечать [это]»;
Украина в США никого не интересует, их интересует собственное величие и лидерство: «Украина-то в Соединенных Штатах никого не интересует. Интересует величие Соединенных Штатов, которые борются не за Украину и за украинский народ, а за свое величие и за свое лидерство. И ни в коем случае не хотят допустить какого бы то ни было успеха России, потому что считают, что в этом случае будет нанесен ущерб лидерству США»;
Россия не напала на Украину, а защищалась и имела право оказать помощь республикам Донбасса.
О Зеленском
У Запада есть несколько кандидатур на замену Зеленскому. США будут терпеть Зеленского до весны 2025 года, а потом поменяют;
в законах Украины нет ничего про продление президентских полномочий, даже если не было выборов. Продление полномочий Зеленского — нарушение статьи УК Украины о захвате власти: «Есть закон, который объясняет статус военного положения. Там написано, что переходят полномочия к парламенту и что выборы президента в условиях военного положения не проводятся. Но там же не написано, что они, [полномочия], пролонгируются. <...> А если не написано, значит нет».