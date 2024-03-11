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У новосибирцев остался один день для регистрации на электронное голосование

Оно закроется в 23:59 по московскому времени

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Зарегистрироваться можно через «Госуслуги»

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Сегодня, 11 марта, наступил последний день для регистрирации на дистанционное электронное голосование на выборах президента России. Об этом напомнили в правительстве Новосибирской области.

— Проголосовать на выборах главы государства онлайн можно с помощью системы дистанционного электронного голосования, подав соответствующее заявление на Госуслугах. Сегодня последний день приема заявлений — 11 марта в 23:59 по московскому времени эта возможность закроется, — сообщили в телеграм-канале «Новосибирь».

Выборы пройдут с 15 по 17 марта — на этой неделе. Новосибирская область входит в 29 регионов России, где доступно электронное голосование.

НГС составил памятку о том, как можно проголосовать на выборах. Посмотрите в одной картинке.

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