«Вся страна также перед телевизорами аплодировала»: новосибирские политики отреагировали на обращение Путина

Послушать президента вживую приезжают статусные делегации из всех регионов страны Источник: Заксобрание Новосибирской области











29 февраля Владимир Путин обратился с ежегодным посланием к Федеральному собранию. Помимо губернатора Новосибирской области, озвученные президентом тезисы и планы на ближайшие годы прокомментировали известные новосибирские политики. Приводим их реакцию.



Андрей Шимкив, спикер Заксобрания Новосибирской области

— Думаю, не только я обратил внимание, как часто слова президента прерывались сегодня аплодисментами в зале. И наверняка, вся страна также перед телевизорами аплодировала. Потому что каждое предложение, каждое решение президента — это продолжение и решение тех вопросов, которые задавали ему жители страны. Прямой разговор — прямые системные и понятные решения президента. От важнейших вопросов экологического благополучия, от модернизации сельских почтовых отделений — до масштабных инвестиций в социальную сферу, экономику, науку... От нового отраслевого проекта «земский работник культуры» до новых национальных проектов, в основе которых — конкретный человек. Расходы внушительные, да. Но не только цифры важны. Не менее важны системность и последовательность мер и решений, предложенных президентом.



Решением президента о частичном списании бюджетных кредитов Шимкив назвал «стратегическим и важнейшим для экономики регионов».



Олег Иванинский, депутат Государственной Думы

Депутат Госдумы и бывший министр здравоохранения Новосибирской области Олег Иванинский выложил в своем телеграм-канале эмоциональное видео с реакцией на обращение Владимира Путина.

Послание Путина Иванинский считает исторической вехой Источник: t.me/olegivaninskiy

— Завершилось историческое, не побоюсь этого слова, послание президента. Мы получили план развития страны на шесть лет, и самое главное — президент сказал о планах на победу наших ребят на СВО! Это — главные герои. Я убежден, что мы победим в СВО, и это — план развития страны на будущее, — сказал Иванинский.



Виктор Игнатов, депутат Государственной Думы

Депутат Госдумы от Новосибирской области Виктор Игнатов отметил прежде всего важность новых нацпроектов, озвученных Владимиром Путиным.



— Президент РФ объявил новый национальный проект «Семья». Многодетные семьи должны стать нормой, сказал он, и поручил продлить выплаты материнского капитала до 2030 года. А ведь эта мера за последние годы очень положительно повлияла на демографическую ситуацию в стране. Бедность, которая среди многодетных достигает сегодня 30%, должна уйти в прошлое, а повышение качества жизни семей с детьми должно стать одной из целей для нашей страны, — сказал Игнатов.



Политик отметил важность для Новосибирска такой меры поддержки, как строительство школ за счет федерального бюджета.



— Примечательно также, что президент поручил правительству разобраться с системой сдачи ЕГЭ, которая вызывает нарекания у родителей. Все эти меры направлены на улучшение качества жизни россиян, — добавил Игнатов.



Среди прочего президент в послании обратил внимание на проблему снижения рождаемости в стране и заявил о ряде мер для ее решения. По его словам, устойчивого роста рождаемости Россия должна достигнуть в горизонте ближайших шести лет. Наши коллеги обсудили с демографами, насколько реалистичны планы Путина и помогут ли названные им меры поддержки достичь поставленной цели.



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