ВЦИОМ: 79% опрошенных россиян готовы поддержать Владимира Путина на выборах президента России

Если бы выборы президента России состоялись в ближайшее воскресенье, 79% опрошенных россиян голосовали бы за Владимира Путина. Результаты исследования публикует 17 февраля Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ). На вопросы социологов отвечали 1,6 тыс. совершеннолетних граждан страны.
63% опрошенных заявили, что точно придут на избирательные участки, 14% ответили, что скорее примут участие в голосовании.
По данным ВЦИОМ, электоральные показатели кандидатов, выдвинутых парламентскими партиями, выглядят так: Владислав Даванков (партия «Новые люди») — 4%, Николай Харитонов (КПРФ) — 4%, Леонид Слуцкий (ЛДПР) — 2%.
Как уточняет ТАСС, согласно опросу ВЦИОМ, проведенному с 4 по 11 февраля, уровень доверия россиян Путину вырос на 0,3 п.п. и составляет 79,4%.
13 февраля кандидат в президенты РФ и действующий глава государства Владимир Путин отказался от бесплатного теле- и радиоэфира на федеральных каналах, предоставляемого для дебатов перед выборами (они стартуют 26 февраля).
Выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта 2024 года.