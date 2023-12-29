Сколько-сколько? Телеканалы опубликовали ценник на предвыборную агитацию

Выборы президента Российской Федерации пройдут 17 марта 2024 года, соответствующее решение принял Совет Федерации 7 декабря. 8 декабря ЦИК принял решение проводить трехдневное голосование: выборы продлятся с 15 по 17 марта. На подготовку к голосованию потратят 33,2 миллиарда бюджетных средств. По данным РБК, президентские выборы 2024 года станут самыми дорогими в истории современной России. Выборы президента в 2018 года обошлись бюджету чуть более чем в 14 миллиардов рублей и на тот момент тоже считались самыми дорогими.

