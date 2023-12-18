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Выборы президента 2024Подробности

Путин официально подал документы на президентские выборы

Он стал первым кандидатом на пост президента в 2024 году

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Путин стал первым, кто подал документы на выдвижение в качестве кандидата на должность президента

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Владимир Путин сдал документы в ЦИК для регистрации в качестве кандидата в президенты. Информацию об этом РИА Новости подтвердил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

— Да. Сдал, — сказал Песков агентству.

Видео из Центризбиркома также опубликовал у себя в телеграм-канале журналист телеканала «Россия 1» Павел Зарубин.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: zarubinreporter / t.me

Путин стал первым, кто подал документы на выдвижение в качестве кандидата на должность президента. Он пойдет на выборы как самовыдвиженец.

О своем намерении баллотироваться в президенты Путин объявил 8 декабря. В минувшие выходные группа избирателей поддержала выдвижение Путина. На собрании избирателей спел SHAMAN. Также кандидатуру действующего президента поддержал съезд «Единой России».

Президентские выборы в 2024 году назначены на 17 марта, и они впервые растянутся на несколько дней.

13 декабря в Центризбиркоме отчитались о тратах на президентские выборы в 2024 году — они станут самыми дорогими.

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