Путин официально подал документы на президентские выборы

Владимир Путин сдал документы в ЦИК для регистрации в качестве кандидата в президенты. Информацию об этом РИА Новости подтвердил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
— Да. Сдал, — сказал Песков агентству.
Видео из Центризбиркома также опубликовал у себя в телеграм-канале журналист телеканала «
Путин стал первым, кто подал документы на выдвижение в качестве кандидата на должность президента. Он пойдет на выборы как самовыдвиженец.
О своем намерении баллотироваться в президенты Путин объявил 8 декабря. В минувшие выходные группа избирателей поддержала выдвижение Путина. На собрании избирателей спел SHAMAN. Также кандидатуру действующего президента поддержал съезд «Единой России».
Президентские выборы в 2024 году назначены на 17 марта, и они впервые растянутся на несколько дней.
13 декабря в Центризбиркоме отчитались о тратах на президентские выборы в 2024 году — они станут самыми дорогими.