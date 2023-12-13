Самое дорогое голосование: выборы президента в 2024 году обойдутся бюджету в 33 миллиарда рублей

В Центризбиркоме отчитались о тратах на президентские выборы в 2024 году. Как рассказал на заседании ЦИК зампредседателя комиссии Николай Булаев, они обойдутся бюджету в 33,2 миллиарда рублей.
— В федеральном бюджете на 2023 год на подготовку проведения выборов президента РФ предусмотрены средства в сумме 33,2 миллиарда, которые поступили в распоряжение ЦИК России в полном объеме, — цитирует Булаева РИА Новости.
Выборы президента России пройдут в марте 2024 года, голосование на них впервые будет трехдневным. По данным РБК, они станут самыми дорогими в истории современной России. Прежде самыми дорогими президентскими выборами были выборы 2018 года — они обошлись бюджету чуть более чем в 14 миллиардов рублей.
Рассказал Булаев и о том, сколько потратят из бюджета страны на организацию выборов в Госдуму в 2026 году. По его словам, на это заложено 23 миллиарда 276,3 миллиона рублей. Предыдущие выборы в Госдуму тоже обошлись бюджету дешевле — 21,4 миллиарда рублей.
В ноябре Госдума утвердила бюджет России на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов. Документ уже подписан президентом и опубликован. Подробнее о том, как его поделят, мы рассказывали ранее.