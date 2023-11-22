Губернатор Андрей Травников отвечает на вопросы жителей — онлайн с прямого эфира

Ведущий перешел к теме СВО. Он спросил про «украинский синдром».

— Участие в любой военной операции несет последствия. В этом году мы серьезно усилили психологическую помощь в Новосибирской области. Провели обучение специалистов, которые могут диагностировать ПТСР. Кроме этого понимая, что надо быстро провести качественную реабилитацию: восстановить руки, ноги, органы. Мы запустили региональную программу по реабилитации, — рассказал губернатор.

В реабилитацию входит не только медицинская, но и социальная реабилитация. Сегодня больше 500 заявок получило правительство.