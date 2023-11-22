Губернатор Андрей Травников отвечает на вопросы жителей — онлайн с прямого эфира

Ведущий перешел к теме СВО. Он спросил про «украинский синдром».
— Участие в любой военной операции несет последствия. В этом году мы серьезно усилили психологическую помощь в Новосибирской области. Провели обучение специалистов, которые могут диагностировать ПТСР. Кроме этого понимая, что надо быстро провести качественную реабилитацию: восстановить руки, ноги, органы. Мы запустили региональную программу по реабилитации, — рассказал губернатор.
В реабилитацию входит не только медицинская, но и социальная реабилитация. Сегодня больше 500 заявок получило правительство.
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Как сообщил губернатор, кампус мирового уровня в НГУ начнут сдавать в 2024 году. Объекты второй очереди сдадут в 2025 году. Сроки СКИФа никто не корректирует. В конце 2024 года СКИФ должен давать пучок.
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Как рассказал губернатор, кроме проблемы износа зданий поликлиник, есть проблемы с растущим количеством поселений. В Краснообске было принято решение построить новую поликлинику в рамках нацпроекта. Там поликлиника строится с опережением практически на год.
Губернатор встречался с руководством районной больницы в Краснообске. Сейчас идет подбор специалистов в новое учреждение.
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Жители Чистоозерного района пожаловались на состояние центральной больницы.
— В течение последних пяти лет мы проводим огромную работу по ремонту поликлиник. Накопленный за десятилетия износ за пять лет не устранить. Приходится приоритеты расставлять, — отметил губернатор.
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Ведущий задал вопрос о поликлиниках, которые строятся по ГЧП.
— Первые поликлиники, строительная готовность будет к концу года. В высокой степени готова
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Жители интересуются, изменится ли цена на хлеб.
— Не нужно ждать чуда. Если зерно будет в стоимости расти, то это скажется на ценах на хлеб. Поэтому в прошлом году мы впервые применили инструмент господдержки наших хлебопеков. Именно для того чтобы сдержать рост цены на хлеб. Это удалось сделать. Что касается цен на зерно. То, что касается цен и количества зерна, то такой связи прямой нет. Мы много экспортируем, и всё будет зависеть от мировых цен. И сейчас предсказать, как будут менять цены, сложно. Пока значительного роста мы не ждем, — рассуждает Андрей Травников.
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Ведущий задал вопрос, который касался роста цен на топлива в сельском хозяйстве.
— Ситуация обычная. Цены на нефтепродукты выросли. И многие наши крупные транспортеры решили заработать валюту. Обидно, что это случилось в уборочную кампанию, — отметил Андрей Травников.
Задачей Новосибирской области в этом случае было не допустить дефицита. Такая угроза была.
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В сельском хозяйстве в Новосибирской области 51 вид поддержки. Сейчас добавилась поддержка для тех, кто выращивает рыбу.
— В этом году мы говорили, что выйдем на рекордную сумму господдержки — 5,5 миллиарда рублей. Я думаю, с учетом всех дополнительных решений даже к
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Жительница Новосибирска, которая была награждена за многодетное материнства, попросила льготы для проезда, даже если ребенок вырос. Андрей Травников отметил, что хочет, чтобы многодетные матери приравнивались к ветеранам труда в Новосибирской области.
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Травников добавил, что все ветераны труда Новосибирской области в
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В метро хотят поднять цены на проезд, отметили жители. Спросили, как поступить, чтобы метро не ушло в убыток и по карману жителей поднятие цен не ударило.
— 38 рублей — это пока только заявка со стороны метрополитена. И объективно стоит признать, что стоимость проезда самая низкая по стране. Тем не менее перед тем, как утвердить заявку на повышение, будут тщательно ее изучать. Но стоимость топлива растет, запчасти растут. Квалифицированных работников надо удерживать, привлекать молодежь, поднимать заработные платы. Подход будет достаточно взвешенный, — рассуждает губернатор.
Как добавил Андрей Травников, принцип социальной справедливости заложен в тех, кто пользуется льготным проездом. Примерно каждый пятый житель пользуется льготами. Губернатор считает, что правильное решение — поддерживать каких-то людей, чем искусственно сдерживать рост цен.
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Губернатор Новосибирской области отметил, что по стратегии они стремятся к московской системе и сотрудничают с Мосгортранспортом. Последние могут помочь в организации проекта.
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Андрей Травников отметил, что предложенную идею модернизации трамваев в правительстве не подхватили.
— Город справится с трамваями сам. К обновлению автобусов мы приступили. Там и проще. По трамваям большая проблема с содержанием путей. Мы к ним приступаем, — отметил Андрей Травников.
Основной идеей стала разработка транспортной стратегии. Такое уже сделали в Москве, и это позволит комплексно взяться за решение проблемы общественного транспорта.
— У Москвы возможности больше. Но мы в последние годы вкладываемся в развитие транспорта в Новосибирске, и суммы измеряются миллиардами, — добавил губернатор.
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Жители Красноармейского поселка пожаловались на проблемы с подключениями газа. Дату несколько раз переносили, а жителям предложили коммерческое подключение.
— Услышал две проблемы. Одна имеет право на то, чтобы с ней разобраться. Во-первых, сегодня же через своих коллег разберусь, почему идет смещение сроков по подключения газа. У нас обычно другая ситуация. Мы долго уговариваем жителей подключить газ. Если вопрос только в подписи губернатора, то она будет немедленно поставлена, — пообещал губернатор.
Как отметил Андрей Травников, подключение от трубы, которую подводят к участку, до своего частного дома — платное.
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Житель предложил организовать выставку по принципу московской в Новосибирской области. Как отметил губернатор, такое стараются организовывать. Например, летом была ярмарка «В Сибири — есть». Такой формат планируют развивать. Но вкладываться в постоянную выставку неправильно.
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На выставке губернатор вместе с шеф-поварами готовили косулю по сибирским рецептам.
— В чем сложность? Все 89 регионов в одном павильоне. Честно сказать, размахнуться на все идеи место не позволило. Была задача в ограниченном пространстве показать разнообразие Новосибирской области. Мы уделили внимание науке, образованию, производству, — описал губернатор.
Выставка будет работать до апреля следующего года.
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Андрей Травников рассказал, как прошел День Новосибирской области в Москве.
— Много людей пришли поддержать свою малую родину. Нам повезло, что выпал выходной день и много было интереса к нашей выставке, — описал губернатор.
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Губернатор отметил, что проблемы со школами в Новосибирске — приоритет. Он призвал застройщиков включиться в проблему школ.
— Я предложил четыре шага социальной ответственности для застройщика, — добавил Травников.
В эту ответственность входит передача земельного участка городу, подключение к коммуникационным сетям, строительство объектов за свой счет. Вершина — строительство школ и передача их в дар городу.
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Жительница пожаловалась на проблему школы в Колывани. По словам жительницы, она в плохом состоянии. Андрей Травников отметил, что строительство новой школы в Колывани возможно.
— Мы такую перспективу обсуждали. Руководство школы и администрация настояли, чтобы сохранить здание и провести капремонт. Школа включена в программу, — объяснил губернатор.
Школа в Колывани самая старая в области.
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Как сообщил ведущий телеканала ОТС, вопросы от жителей касались в основном дорог. Их в
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Андрей Травников отметил, что месяц назад правительство одобрило очередную закупку партии коммунальной техники. В том числе малой техники.
— Мне кажется вопрос не только в отсутствии ресурсов и техники. Вопрос также в организации работы. В других городах утром едешь на работу и по всему маршруту красные жилеты дорожников. В Новосибирске такого явления практически не увидишь, — поделился губернатор.
Андрей Травников подтвердил, что есть города с более богатым бюджетом. Но ресурсы надо находить.
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Андрей Травников выразил надежду, что в ближайшее время у специалистов мэрии «проснется совесть».
— Надеюсь, что они признают свои ошибки в работе и скажут горожанам правду. Перестанут искать причины и объяснения. Не нравится сравнивать с Санкт-Петербургом — сравните с другими городами. В районных центрах регулярно посещаю территорию нашей области. Некоторые районные центры нашего региона содержатся лучше, чем столица, — поделился мнением губернатор.
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Первый вопрос от зрителей коснулся погоды в Сибири и тротуаров.
— Состояние тротуара лучше, но навряд ли это заслуга городских служб. Всё-таки погода другая. Специалистам мэрии расслабляться нельзя, — отметил губернатор.
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Трансляция началась. Андрей Травников вышел в прямой эфир. Отвечать губернатор будет в течение часа.
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Трансляцию можно посмотреть в социальных сетях телеканала ОТС. В том числе в YouTube.
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