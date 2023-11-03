Что делать с абортами, беспорядками и экономикой: шесть заявлений Путина со встречи с общественниками

— Перед тем, как принять решение расчехлить автомат, нужно подумать, а можно ли без этого обойтись? Нет, к сожалению, сделать этого нельзя было. Почему? Потому что на нас уже напали, — заявил президент.



О беспорядках в Дагестане

Во время своего выступления Владимир Путин коснулся недавних событий в Махачкале, где 29 октября несколько тысяч человек прорвались в аэропорт из-за прилета рейса из Израиля. В результате столкновений пострадали 20 человек, в том числе и полицейские. Президент заявил, что этими беспорядками Запад пытался раскачать Россию изнутри.