Что делать с абортами, беспорядками и экономикой: шесть заявлений Путина со встречи с общественниками

3 ноября Владимир Путин провёл встречу с членами Общественной палаты Российской Федерации и председателями региональных общественных палат. Выступление президента длилось более полутора часов и он успел поговорить о многом — о недавних событиях в Махачкале, о палестино-израильском конфликте, о СВО и даже об Александре Невском. Мы собрали самые важные заявления и яркие цитаты.
О начале СВО
Владимир Путин уже не раз говорил о причинах начала специальной военной операции. Поднималась эта тема и сегодня. На этот раз он решил объяснить действия России на примере с автоматом.
— Перед тем, как принять решение расчехлить автомат, нужно подумать, а можно ли без этого обойтись? Нет, к сожалению, сделать этого нельзя было. Почему? Потому что на нас уже напали, — заявил президент.
О беспорядках в Дагестане
Во время своего выступления Владимир Путин коснулся недавних событий в Махачкале, где 29 октября несколько тысяч человек прорвались в аэропорт из-за прилета рейса из Израиля. В результате столкновений пострадали 20 человек, в том числе и полицейские. Президент заявил, что этими беспорядками Запад пытался раскачать Россию изнутри.
— Они вроде бы как поддерживают евреев Израиля, а руками своей агентуры с Украины пытаются организовать у нас еврейские погромы, — сказал Путин. — Ну просто невероятное свинство!
Ранее Путин уже проводил совещание по поводу событий в Махачкале. Тогда он также заявил, что беспорядки управлялись через соцсети, в том числе с территории Украины.
— Это событие, на которое мы должны обратить внимание и должным образом, в соответствии с российскими законами, отреагировать. Мы это сделаем, конечно, — пообещал Путин.
Об Украине
К теме Украины Владимир Путин возвращался несколько раз, упоминая ее в разных контекстах. Российский президент заявил, что аналогов украинской коррупции нет в мире, она там почти узаконена, и победить это не смогут даже США, которые задумали смену элит. Также он сказал, что Украина продает оружие на Ближний Восток.
— Сейчас говорят, оружие появляется на Ближнем Востоке (с Украины). Конечно, появляется. Продают потому что. И талибам (Талибан в России признан террористической организацией. — Прим. ред.) продают, а оттуда идет куда угодно дальше, — заявил Путин. — Всё продается и покупается.
В очередной раз Путин упомянул, что Украины в составе Российской империи не было — ее сформировали в СССР.
О самодостаточности
Путин заявил, что экономика должна быть самодостаточной и позволять стране не только выживать, но и идти вперед. По словам президента, сейчас Россия как раз движется в этом направлении.
— Вот когда мы превращаемся с вами сейчас в такую страну, где у нас в структуре роста экономики уже 43% — перерабатывающее производство, когда мы перестаем [быть такими], как нам когда-то говорили, тыкали пальцем, что мы бензоколонка, а не экономика, когда всё это меняется, когда мы становимся самодостаточными, тогда будет меньше желающих исключать нас из каких-то организаций, — заявил Путин.
О проблеме абортов
За последний год в России много раз поднимали проблему снижения рождаемости, в том числе много говорили о борьбе с абортами — свои идеи предлагали и депутаты Госдумы, и РПЦ, и общественники, и Минздрав. Последний, к слову, недавно внес два препарата для прерывания беременности в список контрольно-учетных препаратов. Этому Путин в своем выступлении тоже уделил внимание, но что делать — не сказал.
— Конечно, проблема абортов — она такая острая, — признал президент. — Вопрос: что с этим делать? Запрещать продавать препараты, прерывающие беременность, или улучшать социально-экономическое положение в стране, повышать уровень благосостояния, реальных заработных плат, социального обслуживания, помощи молодым семьям по приобретению жилья.
О том, за что мы любим Александра Невского
С этого Владимир Путин начал свое выступление — он напомнил, что завтра праздник, День народного единства. Президент поздравил всех присутствующих и заявил, что «при всех переломных этапах всегда единство народа было ключевой составляющей выхода России на новые рубежи». Дальше президент обратился к истории, и эту его цитату мы приведем целиком.
«Давайте вспомним то, что происходило во времена, скажем, Александра Невского. Ведь он ездил в Орду, кланялся ордынским ханам, получал ярлык на княжение в том числе и прежде всего для того, чтобы эффективно противостоять нашествию Запада. Почему? Потому что ордынцы вели себя нагло, жестоко, но они не затрагивали главного — нашего языка, традиций, культуры, на что претендовали западные завоеватели. И это — самое главное, потому что если разрушается культура, и традиции, и история народа, то народ постепенно начинает исчезать как этнос, растворяться, как снег поздней весной.
Почему мы так почитаем Александра Невского как святого? Именно за этот выбор. Он думал о том, чтобы сохранить русский народ, а затем и все народы, проживающие на территории нашей огромной страны».