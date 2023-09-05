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Выборы губернатора НСО — 2023

Как проголосовать на выборах губернатора НСО — показываем все способы в одной картинке

Чтобы применить два способа, нужно было зарегистрироваться до 4 сентября

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Всего было четыре варианта для участия в выборах губернатора

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В сентябре в Новосибирске и области пройдут выборы губернатора. НГС составил памятку, как можно будет проголосовать.

По данным новосибирского избиркома, всего есть 4 варианта, как можно принять участие в голосовании. Но на два из них нужно было зарегистрироваться до 4 сентября.Те, кто не успел зарегистрироваться, смогут проголосовать по месту регистрации или по уважительной причине «на дому».

Первый вариант — голосование в течение нескольких дней. Избирательные участки будут работать с 8 по 10 сентября с 8:00 до 20:00. Проголосовать необходимо по месту регистрации.

Голосованием «на дому» избиратели смогут воспользоваться только при наличии уважительных причин. К ним относятся: состояние здоровья, инвалидность, уход за больным человеком, маленьким ребенком, иные причины. Для того чтобы проголосовать «на дому» необходимо подать заявление в участковую комиссию с 31 августа до 14:00 часов 10 сентября. Также заявление можно было подать через портал «Госуслуги» с 29 августа по 4 сентября.

Сотрудники участковой комиссии 8, 9 или 10 сентября придут к избирателю для голосования.

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Остальными вариантами воспользоваться получится, если вы регистрировались прежде, сейчас срок подачи заявлений истек.

В этом году в Новосибирской области впервые пройдет дистанционное голосование. Чтобы принять участие в выборах необходимо было подать заявку через «Госуслуги», при этом учетная запись должна была быть подтверждена, а персональные данные актуальны. Заявление можно было подать до 4 сентября. После подтверждения в день выборов на портале Vybory.gov.ru избиратель сможет проголосовать с помощью электронного бюллетеня.

Проголосовать также можно по месту нахождения. Избиратель должен был подать заявление в любой пункт приема заявлений до 4 сентября в избирательную комиссию, филиал МФЦ, через портал «Госуслуги». После избиратель сможет проголосовать на удобном избирательном участке, который он указал в заявлении.

В списке кандидатов на должность губернатора четыре человека: губернатор Новосибирской области Андрей Травников от партии «Единая Россия», вице-спикер горсовета Новосибирска Евгений Лебедев, секретарь обкома КПРФ Роман Яковлев и владелец ТРЦ «Эдем» Владислав Плотников. Мы подробно рассказывали про всех кандидатов, тогда среди их числа был и пятый кандидат: представитель «Коммунистов России» Андрей Щукин.

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