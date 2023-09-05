Как проголосовать на выборах губернатора НСО — показываем все способы в одной картинке

В этом году в Новосибирской области впервые пройдет дистанционное голосование. Чтобы принять участие в выборах необходимо было подать заявку через «Госуслуги», при этом учетная запись должна была быть подтверждена, а персональные данные актуальны. Заявление можно было подать до 4 сентября. После подтверждения в день выборов на портале Vybory.gov.ru избиратель сможет проголосовать с помощью электронного бюллетеня.