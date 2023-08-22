РБК: генерала Суровикина освободили от должности командующего ВКС

Генерала Сергея Суровикина освободили от должности командующего воздушно-космическими силами. Об этом сообщает РБК со ссылкой на собственные источники, осведомленные о кадровом решении в Минобороны. По информации издания, сейчас он находится в краткосрочном отпуске.
— Генерал армии Сергей Суровикин освобожден от занимаемой должности в связи с переходом на другую работу и находится в распоряжении (Минобороны), — цитирует РБК слова собственного источника.
Официального подтверждения этой информации от Министерства обороны пока не поступало.
Сергей Суровикин не появлялся на публике с 24 июня (тогда Минобороны опубликовало его обращение к ЧВК «Вагнер»), из-за чего стала поступать противоречивая информация о том, где он может находиться. В нескольких околовоенных телеграм-каналах появились сообщения о том, что генерал присутствовал на совещании в Ростове, но позднее опровергли и эти данные.
Ситуацию в конце июня прокомментировали и в Кремле. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пояснил, что спрашивать об этом нужно в профильном ведомстве — Министерстве обороны.
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— Это прерогатива министерства. Здесь речь идет о том, что он верховный главнокомандующий и он работает с министром обороны, с начальником Генштаба. Что касается уже структурных подразделений внутри министерства, это я прошу вас обращаться к министерству, — пояснил представитель Кремля, добавив, что по вопросу местонахождения Суровикина также следует обращаться в Минобороны.
В начале мая основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил о том, что Суровикин будет курировать их диалог с Минобороны по поводу поставок боеприпасов и вооружения, об этом сообщал ТАСС. Именно тогда Пригожин выступал с заявлением о нехватке боеприпасов, после чего в Минобороны решили выделить необходимое вооружение для ЧВК «Вагнер». Эта близость замкомандующего Объединенной группировкой войск к руководству ЧВК «Вагнер» и стала в итоге главным источником слухов о причинах его исчезновения из публичного поля. Суровикина не показали ни на одном из мероприятий, которые транслировались в последние дни, включая наградные.
Слухи про Суровикина распространялись по СМИ, но в основном — в телеграм-каналах, анонимных или авторизованных. Они были разнонаправленными: сперва появилась версия, что он пойдет на повышение, а именно на должность начальника Генштаба, затем стали обсуждаться более мрачные сюжеты (вплоть до задержания).