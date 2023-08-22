РБК: генерала Суровикина освободили от должности командующего ВКС

Слухи про Суровикина распространялись по СМИ, но в основном — в телеграм-каналах, анонимных или авторизованных. Они были разнонаправленными: сперва появилась версия, что он пойдет на повышение, а именно на должность начальника Генштаба, затем стали обсуждаться более мрачные сюжеты (вплоть до задержания).