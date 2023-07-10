Песков прокомментировал возвращение главарей «Азова»* из Турции

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал возвращение главарей «Азова»* из Турции нарушением договоренностей и отметил, что Москва будет обсуждать эту ситуацию с Анкарой.
— Безусловно, в ходе нашего диалога мы рассчитываем получить и разъяснения турецкой стороны по поводу произошедшего и будем это принимать во внимание, еще раз повторяю, при следующих договоренностях, — заявил Песков.
Также Песков отметил, что перспективы реализации проекта газового хаба с Турцией никак не связаны с ситуацией вокруг передачи главарей «Азова»* и Россия намерена продолжать отношения с Турцией.
По словам представителя Кремля, дата поездки Владимира Путина в Турцию пока неизвестна, также в графике главы государства пока нет телефонного разговора с Эрдоганом.
Пятеро освобожденных из плена азовцев вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским прилетели из Турции во Львов
* «Азов» — запрещенная в России террористическая организация.