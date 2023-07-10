freedom
СЕЙЧАС +24°С
Пробки 5/10
usd 91.69
eur 99.82
СрочноНазначен главный следователь Новосибирской области
Все новости
Все новости
Спецоперация на УкраинеПодробности

Песков прокомментировал возвращение главарей «Азова»* из Турции

Пятеро освобожденных из плена боевиков прилетели во Львов 8 июля

1 062

Москва, Анкара и Киев договаривались о том, что украинские боевики будут находиться в Турции до окончания конфликта

Поделиться

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал возвращение главарей «Азова»* из Турции нарушением договоренностей и отметил, что Москва будет обсуждать эту ситуацию с Анкарой.

— Безусловно, в ходе нашего диалога мы рассчитываем получить и разъяснения турецкой стороны по поводу произошедшего и будем это принимать во внимание, еще раз повторяю, при следующих договоренностях, — заявил Песков.

Также Песков отметил, что перспективы реализации проекта газового хаба с Турцией никак не связаны с ситуацией вокруг передачи главарей «Азова»* и Россия намерена продолжать отношения с Турцией.

По словам представителя Кремля, дата поездки Владимира Путина в Турцию пока неизвестна, также в графике главы государства пока нет телефонного разговора с Эрдоганом.

Пятеро освобожденных из плена азовцев вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским прилетели из Турции во Львов 8 июля. По прилете они заявили, что намерены продолжить участие в боевых действиях. Это произошло вопреки договоренностям Москвы, Анкары и Киева о том, что боевики должны находиться в Турции до окончания конфликта.

* «Азов» — запрещенная в России террористическая организация.

По теме

Дмитрий ПесковСпецоперация на УкраинеТурцияМоскваКиевВладимир Путин
    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter