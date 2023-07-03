«Пусть разберутся»: в Новосибирске вновь приостановили набор бойцов в ЧВК «Вагнер»

В Новосибирске прекратили набор в отделение ЧВК «Вагнер» после объявления об этом в федеральном телеграм-канале. Об этом рассказал НГС президент общества «Силовое Единство Сибири» Валерий Федоров.
Как уточнил Валерий Федоров, набор сейчас не ведется. Когда заработает ЧВК вновь и будет ли она продолжать работу, в новосибирском офисе не знают.
— Неизвестно пока. Сами, кто разбирается, пусть разберутся — тогда и узнаем, — добавил Валерий Федоров.
Офис, где работают с выплатами для бойцов, продолжает работать.
Напомним, что после мятежа Евгения Пригожина
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Днем 1 июля на улицах Новосибирска заметили несколько десятков машин с флагами ЧВК «Вагнер», которые направлялись на Гусинобродское кладбище. Как стало известно НГС, владельцы транспорта участвовали в акции, приуроченной ко Дню ветеранов боевых действий.