В ЧВК «Вагнер» заявили о приостановке набора наемников

В ЧВК «Вагнер» приостановили набор наемников на месяц. Об этом говорится в сообщении телеграм-канала, связанного с ЧВК, там публикуются объявления о работе в компании.
— В связи с временным неучастием ЧВК «Вагнер» в специальной военной операции и переездом в Республику Беларусь мы временно приостанавливаем работу региональных центров по набору в ЧВК «Вагнер» сроком на 1 месяц, — говорится в сообщении.
С раннего утра и до позднего вечера 24 июня государственные структуры РФ называли вагнеровцев вооруженными мятежниками. Пресечь действия ЧВК и арестовать Евгения Пригожина требовали Генпрокуратура и Национальный антитеррористический комитет. Президент в своем обращении к нации назвал действия руководства ЧВК предательством, а церковные иерархи призывали не допустить кровопролития. Вечером того же дня при посредничестве президента Белоруссии Александра Лукашенко Пригожин развернул двигавшиеся на Москву колонны.