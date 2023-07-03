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Мятеж Пригожина

В ЧВК «Вагнер» заявили о приостановке набора наемников

Это связано с «переездом в Республику Беларусь»

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Объявление появилось вечером 2 июля

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В ЧВК «Вагнер» приостановили набор наемников на месяц. Об этом говорится в сообщении телеграм-канала, связанного с ЧВК, там публикуются объявления о работе в компании.

— В связи с временным неучастием ЧВК «Вагнер» в специальной военной операции и переездом в Республику Беларусь мы временно приостанавливаем работу региональных центров по набору в ЧВК «Вагнер» сроком на 1 месяц, — говорится в сообщении.

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С раннего утра и до позднего вечера 24 июня государственные структуры РФ называли вагнеровцев вооруженными мятежниками. Пресечь действия ЧВК и арестовать Евгения Пригожина требовали Генпрокуратура и Национальный антитеррористический комитет. Президент в своем обращении к нации назвал действия руководства ЧВК предательством, а церковные иерархи призывали не допустить кровопролития. Вечером того же дня при посредничестве президента Белоруссии Александра Лукашенко Пригожин развернул двигавшиеся на Москву колонны.

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