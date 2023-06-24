freedom
СЕЙЧАС +8°С
Пробки 0/10
usd 84.08
eur 91.49
Тема дняКосмонавт Анна Кикина дала большое интервью НГС
Ведущие
Ключевые моменты
Спецоперация на УкраинеОнлайн-трансляция

Против Пригожина возбудили уголовное дело по факту призыва к вооруженному мятежу. Онлайн

Глава ЧВК «Вагнер» выступил с угрозами в адрес Шойгу и Минобороны.

162

В ночь на 24 июня Евгений Пригожин обвинил Минобороны РФ в якобы ракетном «нанесении МО РФ удара по тыловым лагерям ЧВК "Вагнер"». Минобороны официально опровергло его слова, однако Пригожина это не остановило. Он продолжил выступать с угрозами, заявил, что «идет разбираться».

ФСБ немедленно возбудила уголовное дело по факту призыва к вооруженному мятежу. Собираем в этом онлайне всё, что происходит.

Поделиться

На фоне новостей акции российских компаний начали падать.

Поделиться

Поделиться

Возбуждено уголовное дело

Еще один официальный комментарий — от Национального антитеррористического комитета:

— Утверждения, распространяемые от имени Евгения Пригожина, не имеют под собой никаких оснований. В связи с этими заявлениями ФСБ России возбуждено уголовное дело по факту призыва к вооруженному мятежу. Требуем немедленно прекратить противоправные действия.

Поделиться

Поделиться

Полный комментарий Минобороны:

— Все распространяемые в социальных сетях от имени Евгения Пригожина сообщения и видеокадры о якобы «нанесении МО РФ удара по тыловым лагерям ЧВК "Вагнер"» не соответствуют действительности и являются информационной провокацией.

Вооруженные силы Российской Федерации продолжают выполнение боевых задач на линии соприкосновения с Вооруженными силами Украины в районе проведения специальной военной операции.

Поделиться

Поделиться

Ситуацию прокомментировал пресс-секретарь президента.

— Президент Путин проинформирован обо всех событиях вокруг Пригожина. Необходимые меры принимаются, — сказал Дмитрий Песков.

Поделиться

По теме

ПригожинВагнерМинобороныФСБУголовное дело
    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter