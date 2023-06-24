Против Пригожина возбудили уголовное дело по факту призыва к вооруженному мятежу. Онлайн

В ночь на 24 июня Евгений Пригожин обвинил Минобороны РФ в якобы ракетном «нанесении МО РФ удара по тыловым лагерям ЧВК "Вагнер"». Минобороны официально опровергло его слова, однако Пригожина это не остановило. Он продолжил выступать с угрозами, заявил, что «идет разбираться».

ФСБ немедленно возбудила уголовное дело по факту призыва к вооруженному мятежу. Собираем в этом онлайне всё, что происходит.