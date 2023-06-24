Против Пригожина возбудили уголовное дело по факту призыва к вооруженному мятежу. Онлайн

На фоне новостей акции российских компаний начали падать.
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Возбуждено уголовное дело
Еще один официальный комментарий — от Национального антитеррористического комитета:
— Утверждения, распространяемые от имени Евгения Пригожина, не имеют под собой никаких оснований. В связи с этими заявлениями ФСБ России возбуждено уголовное дело по факту призыва к вооруженному мятежу. Требуем немедленно прекратить противоправные действия.
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Полный комментарий Минобороны:
— Все распространяемые в социальных сетях от имени Евгения Пригожина сообщения и видеокадры о якобы «нанесении МО РФ удара по тыловым лагерям ЧВК "Вагнер"» не соответствуют действительности и являются информационной провокацией.
Вооруженные силы Российской Федерации продолжают выполнение боевых задач на линии соприкосновения с Вооруженными силами Украины в районе проведения специальной военной операции.
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Ситуацию прокомментировал пресс-секретарь президента.
— Президент Путин проинформирован обо всех событиях вокруг Пригожина. Необходимые меры принимаются, — сказал Дмитрий Песков.
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