Путин обсудил Украину с африканской делегацией: новости СВО за 17 июня

Новые иноагенты

Минюст РФ включил в реестр иноагентов режиссера Виталия Манского. В реестр также попали экономист Сергей Алексашенко, журналисты Юлия Парамонова и Светлана Прокопьева, политик Лев Шлосберг, информационный портал «Весьма» и фонд «Свободная Якутия».

Переговоры с ЮАР