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Спецоперация на Украине

Путин обсудил Украину с африканской делегацией: новости СВО за 17 июня

Главное, что случилось за последние сутки

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Президент говорил о спецоперации во время ПМЭФ

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24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина началась специальная военная операция на территории Украины, спустя почти семь месяцев, 21 сентября, президент подписал указ о начале частичной мобилизации, а 19 октября — о введении военного положения в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил об окончании частичной мобилизации.

Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 17 июня.

Новые иноагенты

Минюст РФ включил в реестр иноагентов режиссера Виталия Манского. В реестр также попали экономист Сергей Алексашенко, журналисты Юлия Парамонова и Светлана Прокопьева, политик Лев Шлосберг, информационный портал «Весьма» и фонд «Свободная Якутия».

Переговоры с ЮАР

Президент ЮАР Сирил Рамапоса 16 июня посетил Киев, а 17-го — прилетел в Москву. Он представил план мирного урегулирования, который предлагают африканские страны. Его условия — скорейшее начало переговоров, достижение мира путем дипломатии, соблюдение устава ООН и гуманитарная поддержка жертв конфликта.

Владимир Путин заявил, что Россия не отказывалась от переговоров по Украине. Он подчеркнул, что ценит «заинтересованность в поиске путей урегулирования конфликта» со стороны африканских лидеров. Отдельно президент высказался по поводу вывоза детей с Украины.

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— Дети — святое дело. Мы вывозили их из зоны конфликта, спасая их жизни и здоровье, — вот что происходило. Никто не собирался никого, никаких детей разлучать с семьями. Вывозили целыми детскими домами абсолютно легально, потому что руководители детдомов были законными их представителями, — подчеркнул Путин.

Кремль анонсировал, что российский президент проведет с Рамапосой отдельную двустороннюю встречу.

Путин показал проект договора по украинскому урегулированию

Обновлено в 21:00 мск:

Также на встрече с африканской делегацией Владимир Путин показал проект стамбульского договора по украинскому урегулированию. Его опубликовали журналисты кремлевского пула.

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— Но после того, как мы и обещали, отвели войска от Киева, киевские власти, как обычно делают их хозяева, выбросили это всё на свалку истории, — цитирует Путина РИА Новости.

Известно также, что переговоры с африканскими лидерами по урегулированию конфликта на Украине продлились более трех часов.

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