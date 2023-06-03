«Надо уметь отбояриться»: Пригожин собрался открыть центр подготовки военных журналистов в Новосибирске

— Да. Мы обсуждали в Новосибирске сделать первый лагерь и посмотреть. Но для этого нужна поддержка властей региона, понятно. С Минобороны придется бодаться. Потому что Минобороны не переносят ничего, что делается лучше, чем у них. Я думаю, решим этот вопрос, тем более что ситуация подсказывает, что лучше не становится, — отметил глава ЧВК «Вагнер».

