«Надо уметь отбояриться»: Пригожин собрался открыть центр подготовки военных журналистов в Новосибирске

Евгений Пригожин заявил о планах развернуть по России центры подготовки военных корреспондентов, первый из которых должен появиться в Новосибирске. Об этом глава ЧВК «Вагнер» сообщил на полигоне в Краснодарском крае в ночь на 1 июня (в первой половине того же дня Пригожин побывал в Новосибирске). Видеозапись общения вагнеровца с журналистами опубликовало издание «Блокнот».
Встреча Евгения Пригожина с журналистами проходила на полигоне, все участники были в военной форме: сотрудники СМИ проходили краткие курсы военной подготовки. Один из них спросил у главы ЧВК, планируется ли создание подобных лагерей.
— Да. Мы обсуждали в Новосибирске сделать первый лагерь и посмотреть. Но для этого нужна поддержка властей региона, понятно. С Минобороны придется бодаться. Потому что Минобороны не переносят ничего, что делается лучше, чем у них. Я думаю, решим этот вопрос, тем более что ситуация подсказывает, что лучше не становится, — отметил глава ЧВК «Вагнер».
По словам Пригожина, мысль о создании центров подготовки военкоров возникла у него, когда пришлось вызволять сотрудницу одного из СМИ из-под обстрела.
— Самое главное — начать с того, как действовать, когда идут боевые действия — куда бежать, что слышать, прилеты, отлеты и всё остальное. И второе, конечно, надо уметь пользоваться оружием, потому что, когда военкор едет на передовую, может случиться всё что угодно. Вы едете в двух машинах, первая машина уничтожена, выскочила ДРГ, надо уметь, как говорится, «отбояриться», — пояснил Пригожин.
31 мая глава ЧВК «Вагнер» приехал в Новосибирск и дал пресс-конференцию. Журналист НГС выяснил, почему Пригожина никто не ждал, и объяснил, почему читателям нельзя знать всё, о чем он говорил.