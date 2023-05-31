«У него интересовались здоровьем матушки»: депутаты попросили защитить главного архитектора Новосибирска от угроз

Об обращении к руководству ФСБ и МВД на сессии горсовета 31 мая рассказал депутат Александр Бурмистров.



Обращение депутатов

Публикуем речь депутата Александра Бурмистрова:

— Прошу в повестку включить вопрос об обращении Совета депутатов города Новосибирска к директору Федеральной службы безопасности и Министру внутренних дел Российской Федерации. Обращение предложено депутатами фракции КПРФ. О чём речь: в ходе рассмотрения одного из уголовных дел мировым судом Дзержинского района Новосибирска буквально несколько дней назад стали известны шокирующие сведения, которые требуют проверки на соответствие действительности, и на которые я, как депутат, обращаю ваше внимание. Указанные обстоятельства существенно влияют на нормальную работу муниципальных служащих, отвечающих в городе за сферу строительства, а также депутатов, в том числе совета депутатов Новосибирска.

