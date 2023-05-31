«У него интересовались здоровьем матушки»: депутаты попросили защитить главного архитектора Новосибирска от угроз

Депутаты горсовета Новосибирска из фракции КПРФ подготовили обращение к руководству МВД и ФСБ России. Они просят защитить главного архитектора города Александра Ложкина. В одном из судебных заседаний по делу вице-мэра Артёма Скатова стало известно, что архитектор якобы получал угрозы в свой адрес.
В отношении Артема Скатова возбудили уголовное дело после того, как в полицию обратился депутат Государственной думы Дмитрий Савельев. Он сделал это после публикации статьи «Деньги или власть» в Telegram-канале «Государь». Автор обвинил его в подкупе депутатов горсовета, с помощью которых он якобы шантажирует мэра Новосибирска. Также говорилось о связи со строительной компанией «Расцветай», чьи интересы он якобы активно лоббирует. Савельев назвал информацию клеветой и написал заявление. Силовики возбудили уголовное дело о клевете (
Об обращении к руководству ФСБ и МВД на сессии горсовета
Обращение депутатов
Публикуем речь депутата Александра Бурмистрова:
— Прошу в повестку включить вопрос об обращении Совета депутатов города Новосибирска к директору Федеральной службы безопасности и Министру внутренних дел Российской Федерации. Обращение предложено депутатами фракции КПРФ. О чём речь: в ходе рассмотрения одного из уголовных дел мировым судом Дзержинского района Новосибирска буквально несколько дней назад стали известны шокирующие сведения, которые требуют проверки на соответствие действительности, и на которые я, как депутат, обращаю ваше внимание. Указанные обстоятельства существенно влияют на нормальную работу муниципальных служащих, отвечающих в городе за сферу строительства, а также депутатов, в том числе совета депутатов Новосибирска.
В ходе допроса главного архитектора Новосибирска Ложкина Александра Юрьевича исследовано его сообщение мэру города. Привожу текст из протокола судебного заседания. Абсолютно ответственно это говорю. Цитата: «Ко мне в кабинет пришел депутат Госдумы Дмитрий Иванович Савельев с угрозами. Интересовался здоровьем и возрастом матушки, как у нее идут дела. Намекнул, что всякое действие рождает противодействие, и посоветовал умерить свой пыл в отношении некоторых структур, в том числе и на комиссии по правилам землепользования и застройки, на которую группа компаний «Расцветай» регулярно выходит с заявлениями об отклонении от предельных параметров».
Уважаемые коллеги, мы понимаем, что отклонение от предельных параметров, это когда застройщику позволяется увеличивать плотность застройки и извлекать сверхприбыли. Извлекаться они могут миллиардами. Вопрос: допустимо ли решать такого рода ситуации угрозами? Как городским чиновникам, отвечающим за строительство, работать в условиях прессинга, в интересах не тех, кто прессует, а всего города? Обращаю внимание, что в суде также выступили мэр города, начальник департамента строительства, депутаты горсовета и законодательного собрания. Под присягой давались показания относительно действий и связи депутата Госдумы Савельева со строительной компанией «Расцветай». В этой связи требуется вмешательство федерального руководства ФСБ и МВД как в части проверки указанных обстоятельств, так и в части обеспечения государственной защиты, охраны, по сути дела, начальника департамента строительства и главного архитектора города. Напоминаю историю Новосибирска: двух заместителей мэра, Белякова и Марьясова, убили. Прошу поддержать включение вопроса в повестку.
Что говорили в суде
На судебном заседании по делу Артёма Скатова, которое состоялось
— Из того, что я знаю, из того, чему я доверяю — это мои, допустим, достаточно дружеские отношения с Ложкиным Александром Юрьевичем, который мне говорил, что Дмитрий Иванович представляет интересы компании «Расцветай». Был неприятный эпизод, которым поделился Александр Юрьевич, когда Дмитрий Иванович спросил о здоровье мамы Александра Юрьевича, — сказала Анна Миронова на суде.
На заседании Горсовета устроили голосование о том, чтобы внести обращение в повестку сессии. Из 44 зарегистрированных депутатов большинство проголосовало против или воздержалось. Вопрос рассматривать не стали.
На суде